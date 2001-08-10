На Сахалине будет звучать 300-летняя скрипка вместе с органом и флейтой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Звучание старинного инструмента необыкновенное, тем более, когда ему 300 лет. Такой изумительной будет скрипка в руках известной российской скрипачки Тамары Егоровой, которая выступала с многими звездами музыкального мира России и зарубежья как Монсеррат Кабалье, Юрий Башмет и Владимир Спиваков.

Она также известна как первая скрипка оркестра во всероссийском открытом телевизионном конкурсе юных талантов "Синяя птица" и выступала в качестве солистки с известными оркестрами России, Франции, Испании, Италии, Германии, Болгарии, Японии и тд. Тамара Егорова прилетела на Сахалин вместе с органисткой Анастасией Быковой и флейтисткой Ниной Лиманской и даст на Сахалине серию концертов с 20 июля по 13 августа в рамках Первого летнего органного фестиваля, который проходит весь июль, август до начала сентября концертами каждую неделю в четверг и пятницу в 19:00 и в субботу 18:00.

Всех сахалинцев и туристов нашего острова приглашаем на серию удивительных концертов в исполнении лучших музыкантов нашей страны - лауреатов международных конкурсов из Москвы.

300-летнюю скрипку будет возможно услышать на разных концертах:

20 июля 19:00 Четверг - Шедевры мировой КИНОМУЗЫКИ

21 июля 19:00 Пятница - Вечер в ПАРИЖЕ

27 июля 19:00 Четверг - МУЗЫКА НЕБЕС

28 июля 19:00 Пятница - П.И. Чайковский - Музыка из балета ЩЕЛКУНЧИК

3 августа 19:00 Четверг - В ритме ТАНГО - Испания, Аргентина, Бразилия

4 августа 19:00 Пятница - Чайковский и Рахманинов - Два гения русской музыки

5 августа 18:00 Суббота - МУЗЫКА КЕЛЬТОВ - На берегу ИРЛАНДИИ

10 августа 19:00 Четверг - ФРАНЦИЯ - Романтический вечер в соборе

11 августа 19:00 Пятница - БАХ и МОЦАРТ - Два гения

12 августа 18:00 Суббота - Шедевры мировой КИНОМУЗЫКИ

13 августа 15:00 Воскресенье - ГАЛА - КОНЦЕРТ - Лучшее из всех концертов

Концерты фестиваля продолжаются с 17 - 26 июля с Юлией Иконниковой (орган) и Полиной Шульгиной (скрипка) и закончатся 3,4,5,6 сентября четырьмя разными концертами японской органистки Хироко Иноуэ и популярной российской саксофонистки Вероники Кожухаровой.

Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 кроме воскресенья или за полчаса до концерта или переводом на наш номер.

Есть разные скидки для всех - особенно для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - спрашивайте в кассе Собора каждый день по номеру: 8984-180-77-40