Тихоокеанское
информационное агентство
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14:13, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Выставка Российского этнографического музея открывается на Сахалине

Выставка Российского этнографического музея открывается на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новая выставка, посвященная коренным малочисленным народам Севера, открывается в Сахалинском областном краеведческом музее 21 июля в 16:00, пишет astv.ru.

На выставке будут представлены предметы из собрания Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), характеризующие хозяйственный занятия, быт и культуру.

Особый интерес представляют орудия промысла и домашнего обихода, керамика, утварь и сакральные предметы, при изготовлении которых сохранялись древние технологические приемы.

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