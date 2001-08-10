В Южно-Сахалинске появится новый паблик-арт в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются мероприятия проекта "5 шагов для городов", в рамках которого в Южно-Сахалинске появится еще один мурал-арт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, по запросу горожан тематическое граффити украсит трансформаторную подстанцию, расположенную в районе здания № 78 по улице Железнодорожной.

- Есть группа художников, которые готовы на безвозмездной основе заняться муралом. В ближайшие дни они представят жителям свои эскизы, может что-то скорректируют на месте, внесут их пожелания. И, как позволит погода, начнем работу по нанесению арта, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Ирина Андросова.

Напомним, проект "5 шагов для городов" ориентирован на вовлечение жителей в работу по воплощению интересных и креативных идей, которые позволят оживить уже существующие места и повысить привлекательность города для молодежи.

В прошлом году граффити на тему краеведческого музея и других узнаваемых достопримечательностей региона украсило техническое здание на территории школы №1 в рамках реализации программы госкорпорации ВЭБ.РФ "5 шагов для городов".