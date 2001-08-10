Сахалинские пенсионеры и инвалиды стали активнее посещать культурные мероприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пенсионеры от 55 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет из Южно-Сахалинска посещают выставки и музеи, выезжают на природу - интересно и с пользой проводят свободное время. Накануне по карте сахалинца группа посетила выставку в областном художественном музее, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Культурный досуг для жителей областного центра организует центр социального обслуживания. Программа отдыха рассчитана на две недели. План мероприятий, который разрабатывают специалисты центра, всегда насыщенный. Каждый день пожилые сахалинцы и инвалиды посещают до четырех мероприятий. А заканчивается культурный день обедом в кафе.
- Программа включает различные экскурсии, мастер-классы, выезды к популярным туристическим местам. Также встречи с деятелями литературы и искусства, посещение концертов и выставок, - рассказала заведующая отделением социального обслуживания населения на дому Светлана Оголец.
На выставке "История русской святости" в художественном музее вниманию посетителей представили 124 иконы. Экспонаты доставлены в областной центр из московского музея Андрея Рублёва.
Жительница Южно-Сахалинска Тамара Владимировна Прохорова осталась довольна отдыхом.
- Мы записываемся на культурный отдых заранее. Очень интересная и разнообразная программа, посещаем различные выставки, музеи. Завтра мы едем в музей в Корсаков. Одна бы я не смогла посетить столько мероприятий. А здесь все очень хорошо организовано, - поделилась Тамара Владимировна.
Подать заявление можно в центре социального обслуживания (Комсомольская, 280). В этом году мероприятия организованы уже для 14 групп, а услуги получили порядка 200 человек. Ежегодно центр посещают около 400 южносахалинцев.
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