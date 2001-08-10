Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционно в среду в рамках общегородского проекта "Культурная столица" жителей и гостей Южно-Сахалинска ждет концерт в городском парке в шатре у озера. Начало в 18.30, вход свободный, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

< em>Напомним, каждую среду в большом шатре на территории городского парка культуры и отдыха за мостом Влюбленных проходит цикл концертов "Культурная среда", организатором которых выступает ГДК "Родина".

"Культурная среда" - это необычный формат концертов творческих коллективов и исполнителей Южно-Сахалинска. Программа составлена таким образом, чтобы учесть музыкальные вкусы разных поколений. Так, в эту среду, 12 июля, горожан приглашают зарядиться хорошим настроением под любимые хиты 90-х в исполнении Сержа Малиновского. Гости смогут окунуться в ностальгические воспоминания под хиты прошлого столетия. В программе шлягеры эстрады, шансон, лирические композиции - атмосфера квартирника и встречи старых друзей.

Специальным гостем вечера станет вокалистка Анастасия Венгер, вместе с которой приготовлено несколько творческих сюрпризов для горожан.

Уточним, концерты "Культурной среды" проходят на крытой площадке в шатре за озером, что позволяет проводить их и в дождь.

Афиша мероприятий и анонсы событий проекта "Культурная столица" размещаются на сайте департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска, Дома культуры "Родина" и социальных сетях муниципалитета.