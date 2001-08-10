Жителей и гостей Сахалина приглашают на фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей островного региона приглашают на яркое летнее событие - фестиваль "Солнечный". Мероприятие, рассчитанное на три дня, пройдет в Корсаковском районе. Красочный фестиваль музыки пройдёт на площадке для массовых развлечений спортивно-оздоровительного комплекса "Аквамарин" в селе Лесном. Посетители фестиваля "Солнечный" смогут разместиться в своих палатках на берегу Охотского моря, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодёжи.

Фестиваль "Солнечный" посвящен музыкальному творчеству в самых популярных направлениях - от авторских композиций до танцевальной и поп-музыки. В течение трех дней для сахалинцев будут выступать местные DJ, сольные исполнители и вокальные коллективы. Лучшие представители музыкальных жанров, популярных в Сахалинской области, соберутся на одной площадке.

Старт фестивалю дадут в пятницу, 14 июля. С 16:00 до 19:00 для гостей, с зажигательным сетом выступит сахалинский DJ, наставник школы диджеев Николай Солнцев. В 20:30 до 22:00 для островитян начнется красочная концертная программа. Для сахалинцев выступят группа SIDO, Ульяна Орел, Катя Счастливая, ансамбль Art Dance Ladies и Lanna.

"Мы совсем недавно прилетели с Всероссийской студенческой весны, которая в этом году проходила в Ханты-Мансийске. На этом конкурсе мы взяли 1 степень в вокальном направлении, вернулись на творческом подъёме. Приглашение от агентства по делам молодёжи выступить на летнем фестивале приняли с радостью. Готовы поделиться своими песнями с сахалинцами, которые за нас болели и поддерживали. Всем рок!", -поделилась Дарья Смирнова, участница рок-группы SIDO.

15 июля за диджейским пультом вновь будет выступать Николай Солнцев, а в 21:00 начнется кульминационный концерт фестиваля "Солнечный" - в нем примут участие Ксения Хамитова, Шавкат Содиков, Катя Счастливая, Lanna, Art Dance Ladies и группа MINTSKOPLENOK. 16 июля с 09:30 до 16:00 гостям представят диджейский сет любимых современных хитов и закрытие фестиваля "Солнечный".

Агентство по делам молодёжи приглашает всех сахалинцев провести выходные на берегу Охотского моря в спортивно-оздоровительного комплекса "Аквамарин" в селе Лесном на фестивале "Солнечный". Мероприятие проходит в рамках федерального проекта "Молодёжь России" национального проекта "Образование".