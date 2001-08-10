Ногликская библиотека стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Высокую оценку получил проект Ногликской центральной библиотечной системы "У нивха есть родной язык". В его рамках будет издан нивхско-русский словарь Владимира Санги в книжном варианте и аудиоверсии для мобильных телефонов. Грантовая поддержка на реализацию проекта составила 1,7 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

На сегодня уже записано 4500 нивхских слов, и работа в этом направлении продолжается. Тираж бумажной версии словаря составит 1000 экземпляров. Издания будут переданы во все библиотеки Сахалинской области, QR-код для скачивания аудиоверсии будет размещен на сайте Ногликской районной библиотеки. Выпустить словарь планируется в ноябре следующего года.

В Ногликском районе проживают более тысячи представителей пяти коренных малочисленных народов Севера. Ежегодно сокращается число людей, считающих язык своей национальности родным. Утрата языка неизбежно ведет к потере этнокультурной самобытности и в конечном итоге ‒ к исчезновению этноса. Осложняет ситуацию то, что сегодня практически отсутствуют учебники и методические материалы на нивхском языке, мало изданий фольклора и современной литературы.

Над нивхско-русским словарем трудятся пять человек: писатель с мировым именем, филолог и этнограф, Владимир Санги, директор Ногликской ЦБС Ольга Рожнова, звукорежиссер Роман Филатов, программист Николай Красильников, куратором выступает Инга Красильникова.

По словам специалистов, сегодня крайне важно сохранить не только книжную, но и звуковую форму национальных языков.

- Нивхский язык содержит 46 букв, и произнести многие звуки сложно, важно не упустить время и сохранить оригинальное звучание языка для нивхского народа, - отметила куратор проекта Инга Красильникова. - Актуальность проекта повышается во много раз, если вспомнить возраст носителя языка - Владимиру Санги 88 лет. Если сегодня не записать на бумагу и на аудио более 4 000 нивхских слов, которые знает Владимир Михайлович, завтра может быть уже поздно. Огромный пласт нивхской культуры будет безвозвратно утерян.

Всего на второй основной конкурс 2023 года Президентского фонда культурных инициатив была подана 10 291 заявка из всех регионов России. Прошли экспертизу и получили итоговые баллы 9 899 проектов. Сумма запрошенных грантов составила 38,7 млрд рублей.

Отметим, что Президентский фонд культурных инициатив был создан в мае 2021 года по указу президента России Владимира Путина. За время своей работы в информационной системе фонда зарегистрировались свыше 120 тысяч проектных команд. По результатам всех отборов, поддержаны 6 016 проектов в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.