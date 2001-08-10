Чехов-центр завершил 92 театральный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский Международный театральный центр им. А.П. Чехова официально закрыл 92-ый театральный сезон показом спектакля ONEGIN. Праздничное настроение ждало сахалинцев еще в сквере театра, где до спектакля артисты погрузили горожан в пушкинскую эпоху. Дамы прогуливались с кавалерами, гусары то и дело затевали дуэли и все это под живое исполнение романсов на стихи Пушкина артистами Леонидом Всеволодским и Ксенией Кочуевой. В самом Чехов-центре зрителей ждала фотосушка с лучшими моментами сезона, где каждый мог забрать на память понравившийся снимок. После спектакля сахалинцев порадовал концертом Алексей Солдатов, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

На закрытии 92-го театрального сезона министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик вручила благодарственные письма министерства актрисе Ирине Звягинцевой и помощнику режиссера Марине Горчаковой. Почетными грамотами правительства Сахалинской области были удостоены директор Чехов-центра Татьяна Корнеева и художественный руководитель театра Александр Агеев. Благодарностью губернатора островного региона отмечена актриса Татьяна Максимова. Также подвели итоги зрительского голосования «Браво-2023», в котором приняли участие 1132 человека. Зрители отдали большинство голосов за Дениса Кручинина в роли Крейга в спектакле «Только для женщин».

Всего с августа 2022 года по июль 2023 года Чехов-центр провел 363 мероприятий, которые посетили более 96 тысяч зрителей. Театр представил 9 премьерных постановок: «Записки сумасшедшего» (реж. Роман Кочержевский), «Алые паруса» (реж. Сусанна Цирюк), «Летучий корабль» (реж. Андрей Сидельников), «Забавная история, или Две невесты для Ивана» (реж. Александр Агеев), «Комната невесты» (реж. Александр Агеев), «Только для женщин» (реж. Михаил Заец), «Песочница с вайфаем в космосе» (реж. Михаил Заец), «Лесные друзья» (реж. Наталья Шаркова) и «Эшелон» (реж. Евгений Зимин).

За театральный сезон Чехов-центр объехал с гастролями ряд населенных пунктов Сахалина. Спектакли посмотрели жители Смирных, Тымовского, Кировского, Александровска-Сахалинского, Ноглик, Мгачи, Холмска, Долинска и других населенных пунктов острова.

В октябре 2022 года в Чехов-центре реализовали творческий проект «Все просахалинено», который прошел при грантовой поддержке компании «Сахалинская энергия». Участниками театральной лаборатории стали трое молодых российских режиссеров, за несколько дней они поставили эскизы спектаклей по произведениям, так или иначе связанным с островной тематикой. Художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев выбрал для работы текст «Отжарщики» Владимира Семенчика, режиссер из Новосибирска Никита Новиков представил свое прочтение «Человека Ых-мифа» Владимира Санги, эскиз Виталия Федорова (Хабаровск) «Кастинг на остров» был показан в арт-резиденции «Маяк». По итогам зрительского голосования спектакль «Отжарщики» будет поставлен на сцене Чехов-центра в 93 сезоне. «Человек Ых-мифа» также будет реализован до конца 2023 года на средства гранта программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Четыре спектакля Чехов-центра были приглашены на театральные фестивали. В октябре 2022 года островной театр представил спектакль «Атилла» на Фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске и спектакль «Вторник короткий день» на ХХХII Международном театральном фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. В ноябре показали спектакль «Кроткая» на ХХVI Международном театральном фестивале Ф.М. Достоевского в Великом Новгороде. Совсем недавно труппа вернулась из Нижнего Новгорода, где представила постановку #Люблюнемогу на II Всероссийском театральном фестивале «Комедiя-фест».

В 92-ом театральном сезоне у Чехов-центра появилось здание Новой сцены. Осенью 2023 года состоится открытие здания: будут адаптированы для новой площадки хитовые спектакли малой формы «Экстремалы», «Тестостерон», «Горка», «Старший сын» и другие. Напомним, что Новая сцена Чехов-центра расположится в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» на пересечении улиц Ленина и Сахалинской. С февраля ведутся реконструкция и перепланировка объекта, в результате которых появится современная сцена-трансформер, театральное кафе, будут усовершенствованы акустические характеристики пространства, а также приобретено световое, звуковое и проекционное оборудование.