О создании образцового учреждения федерального уровня: Специалисты СахОУНБ делятся опытом с коллегами из регионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочая встреча по передаче опыта в рамках реализации проекта «Эффективный регион» и развития дальневосточного клуба «бережливых Губернаторов» под председательством Правительства Сахалинской области прошла в главной библиотеке островного региона 28 июня. Внутренние тренеры СахОУНБ, специалисты из учреждений культуры, образования, а также областного агентства записи актов гражданского состояния оказали методическую помощь представителям проектных команд Правительств Амурской области и Приморского края. Встреча была организована Министерством Сахалинской области по эффективному управлению регионом.

Участникам встречи были представлены наиболее интересные реализованные проекты. Так, заместитель директора СахОУНБ по научной работе Марина Волкова рассказала о комплексе мероприятий на пути создания образцового учреждения на базе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В результате чего в рамках программы «Образцовое учреждение» было разработано и реализовано девять проектов, нацеленных на оптимизацию технологических процессов, повышение качества выполняемых работ и предоставляемых услуг населению. Более подробно докладчик остановилась на проектах «Оптимизация процессов оказания государственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках Сахалинской области, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах» и «Оптимизация процессов получения услуг в электронном виде».

Далее с проектом «Оптимизация процесса организации управления структурным подразделением библиотеки» познакомил исполняющий обязанности заведующего отделом комплексного библиотечного обслуживания СахОУНБ Кирилл Конченко.

Начальник организационно-методического отдела Государственного исторического архива Сахалинской области Ярослав Габриков поделился успехами десяти реализованных проектов, детально рассказав о двух их них: «Оптимизация процесса выдачи архивных документов для использования в читальном зале ГБУ «Государственный исторический архив Сахалинской области» и «Оптимизация процесса предоставления актуальной информации о документах, поступивших в архив».

Начальник управления правового обеспечения деятельности и межрайонного взаимодействия агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области Мария Никитина представила свои успешно реализованные проекты «Оптимизация предоставления государственной услуги по проставлению штампа «Апостиль» и «Оптимизация процесса по приему заявок на чествование юбиляров супружеской жизни».

Заместитель директора Гимназии №2 города Южно-Сахалинска по учебно-воспитательной работе Бизюкова Светлана Николаевна рассказала о реализации проектов «Оптимизация навигационного процесса в школе», «Оптимизация библиотечного пространства» и «Внедрение системы 5C в кабинете технологии, лаборантской биологии, раздевалок спортивного зала». А заместитель директора Гимназии №2 по воспитательной работе Татьяна Фесенко познакомила с успешно реализованным проектом «Современная столовая - комфортное пространство и экономия времени гимназиста».

С заключительным докладом, посвященном программе обучения «Основы бережливых технологий» выступила методист Института развития образования Сахалинской области Евгения Филенко.

В завершение встречи главный библиотекарь СахОУНБ Татьяна Седова познакомила слушателей с фабрикой процессов «Путь запроса в процессе выполнения», формирующий у специалистов компетенции, связанные с эффективным использованием инструментов бережливого производства в своей профессиональной деятельности.