В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка «В окопах Сталинграда» пройдет в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске с 7 июля по 27 августа и посвящена 80-летию победы советских войск под Сталинградом. Бои за город продолжались с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года: целых 200 дней. В победу над фашистами в Сталинградской битве внесли свой вклад и писатели, которые защищали этот город «оружием» (в их числе заместитель командира саперного батальона В. Некрасов, командир минометного расчета Ю. Бондарев), и те, кто защищал его «пером» (военные корреспонденты В. Гроссман, К. Симонов, Е. Долматовский, А. Яшин и др.) Все они оказались не только очевидцами, но и «летописцами» Сталинградской битвы.

Цель выставки — показать, как одно из величайших сражений Великой Отечественной войны отразилось в русской литературе и судьбах его участников — авторов книг о Сталинградской битве. Акцент сделан на знаковой для этой темы фигуре Виктора Платоновича Некрасова и его знаменитой книге «В окопах Сталинграда» (1946).

Выставка состоит из двух больших разделов.

Первый раздел охватывает период непосредственно самой Сталинградской битвы. В центре экспозиции — участие писателей в обороне Сталинграда, а также отражение событий тех дней в их творчестве военного времени. Здесь будут представлены такие имена, как В. Некрасов, К. Симонов, В. Гроссман, С. Гудзенко, Е. Долматовский, М. Кульчицкий, С. Липкин, Б. Полевой, А. Сурков, И. Эренбург, А. Яшин и др.

Атмосфера военного Сталинграда будет воссоздана с помощью плакатов, «Окон ТАСС», газет, листовок, фронтовых фотографий В. Темина, Э. Евзерихина, С. Струнникова, графических работ К. Финогенова и Ф. Муляра. Ощущение эпохи, ее трагизм и суровый накал фронтовых будней смогут передать выдержки из публицистики и художественных произведений того времени, цитаты из писем и дневников современников, которые также будут включены в ткань экспозиции.

Второй раздел посвящен писателю Виктору Некрасову и его повести «В окопах Сталинграда» (1946), ставшей первой правдивой и реалистической книгой о Великой Отечественной войне.

Здесь будет рассказана история создания и публикации книги, которая принесла ее автору подлинную и заслуженную славу: она переиздана общим тиражом в несколько миллионов экземпляров и переведена на 36 языков. В книге смело говорится о недостатках Красной армии, о неудачах на фронте, правдиво рассказано об отступлении… Один из современников писателя остроумно заметил: «Из “Окопов” Некрасова, как из “Шинели” Гоголя, вышла вся наша честная военная проза». Эта книга дала название целому направлению в литературе — «лейтенантская проза» или, как еще его называют, — «окопная правда».

Основные экспонаты раздела — автопортреты писателя, уникальные фотографии, книги, журналы, рукописи, письма, рисунки и мемориальные вещи В.П. Некрасова, отрывки из художественного фильма «Солдаты» (1956), снятого по повести «В окопах Сталинграда».

На выставке будут представлены подлинные экспонаты из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.