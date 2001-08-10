Изысканная плавность линий и игра света: в СахОУНБ открылась выставка изделий из бисера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие выставки «Магия бисера Натальи Лобкиной» прошла в главной библиотеке островного региона 26 июня. На экспозиции представлено 266 уникальных работ, выполненных в технике сетчатого плетения, жгутов, мозаичного плетения, огалала, ндебеле, ткачества и других.
Почетными гостями встречи стали депутат Сахалинской областной думы Ирина Савицкая, почетный гражданин Южно-Сахалинска, искусствовед Раиса Горохова, а также коллеги автора изделий, ее ученицы и почитатели таланта. Праздничную атмосферу создала руководитель танцевального ансамбля «Джамиля» Светлана Ким, она исполнила страстный восточный танец в костюме, расшитом бисером. Раиса Горохова в своем приветственном слове рассказала о первой встрече с Натальей и о том, как буквально с первой минуты была поражена украшениями и мастерством рукодельницы.
Ирина Савицкая подчеркнула, что выставка посвящена маме Натальи Лобкиной, и пожелала всем мамам однажды стать вдохновителем и героем подобного мероприятия. А ремесленнице депутат пожелала дальнейшего развития и процветания, реализации самых дерзких творческих проектов.
– На Вас лежит ответственная миссия – сохранять и приумножать искусство бисероплетения. Для наших детей это очень важная и нужная работа. Побольше Вам учеников и хороших наставников, чтобы они дольше оставались рядом.
На витринах представлены украшения в виде ожерелий, чокеров, колье, воротников, герданов и подвесок. К каждому изделию Наталья Лобкина относится с особым трепетом, бережно храня воспоминания о том, как оно было создано. Пока работы доступны только для экспонирования. По словам мастерицы, она не готова с ними расстаться. Некоторым украшениям больше 25 лет, но они не потеряли своего блеска и красоты. Кроме прочего, гости поучаствовали в тематической викторине и за правильные ответы получили эксклюзивные украшения. Далее Наталья Лобкина провела экспресс-экскурсию по экспозиции, рассказывая об истории бисероплетения, тайных смыслах в орнаментах разных народов, разновидностях бисера, и, конечно, о своем увлечении.
Выставка расположена в фойе первого этажа СахОУНБ и будет работать до 25 июля. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-27.
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