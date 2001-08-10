Для сахалинских художников создали арт-пространство «РОСТ»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В центре Южно-Сахалинска, в бывшем здании «Ростелекома, теперь размещается галерея и мастерские молодых мастеров кисти и карандаша. Это еще один значимый шаг в реализации регионального стратегического проекта в сфере культуры «Художники Сахалинской области». Одним из первых гостей нового арт-пространства стал губернатор Валерий Лимаренко.

Открытие «РОСТа» ознаменовалось запуском выставки «Целительная сила искусства». Экспозиция представляет более 50 работ 20 островных художников. Галерея открыта для всех желающих каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Вход свободный.

– Всего пару месяцев назад талантливые сахалинские мастера попросили площадку, где они могли бы творить и выставлять свои произведения. Задумано – сделано. Теперь у нас несколько таких площадок. Желаю художникам своим искусством нести добро жителям и гостям нашей области. Пусть ваши работы находят благодарных ценителей и покупателей. У нового арт-пространства символичное название – «РОСТ». Мы рассчитываем, что оно поможет нашим авторам реализовывать свои проекты и продвигаться в профессиональном плане, – сказал Валерий Лимаренко.

Арт-пространство будет площадкой для персональных и тематических выставок мастеров кисти и карандаша. Экспозиции планируется обновлять каждый месяц. Жители и гости островного региона смогут не только познакомиться с художниками и их творчеством, но и приобрести понравившиеся картины. Также здесь будут проводиться творческие мероприятия в разных форматах – мастер-классы, лекции, экскурсии.

15 художников получили возможность разместить свои мастерские в новом арт-пространстве. Одна мастерская оставлена «свободной» – в ней каждый желающий может заниматься творчеством. А в «синей комнате» разместилась открытая библиотека с литературой об искусстве.

– Каждый автор сам выбирал и оформлял свою мастерскую под свое мироощущение. Здесь художники будут пускать посетителей в свой мир, знакомить со своим творческим методом. «РОСТ» – также площадка для всех неравнодушных к искусству, куда можно прийти порисовать или узнать что-то новое, – рассказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Одной из тех, кто озвучил губернатору идею о создании пространства для молодых художников, была Виктория Емельянова.

– Я ожидала чего угодно, но не такого шикарного подарка. Была готова к старому зданию под снос: через год его не будет, а пока можете здесь порисовать. Но то, что мы получили просторное помещение в центре города, и с какой скоростью все решилось, это просто удивительно. Дома масляной живописью заниматься нельзя. У нас однокомнатная квартира, животные – все будет в краске плюс запах. А теперь в своей мастерской большие творческие планы. Хочу работать с крупными холстами и развиваться в изображении человека с натуры, – поделилась Виктория.

В арт-пространстве она делится мастерскую вместе со своим мужем-художником Владимиром Березовским.

– Помещение мы получили в прекрасном состоянии. Просторно, светло, а свет очень важен для живописи. Хотим только побелить стены, чтобы все выглядело свежее, и сделать гардины для развешивания работ. Но глобально ничего менять не нужно. Нам очень нравится, – добавил Владимир.

Отметим, в рамках проекта «Художники Сахалинской области» уже состоялся ряд значимых мероприятий для ценителей прекрасного. В мае прошел первый аукцион, где три десятка творцов представили более 150 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Часть картин сразу же нашла своих покупателей. Экспозиции с возможностью приобретения понравившихся произведений внедряются и на различных бизнес-площадках.

Месяц назад открылся «Город художников» – новая галерея развернулась в самом популярном торгово-развлекательном комплексе на островах. В «Сити Молле» обустроили также мастерские для именитых авторов – членов Союза художников России.

Сейчас проводится первый региональный конкурс художников «Сахалинская афалина», итоги которого подведут в сентябре. Лучшие работы отправятся в путешествие по островам, а часть из них пополнят Государственный фонд России.