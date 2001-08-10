Для сахалинских художников создали арт-пространство «РОСТ»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В центре Южно-Сахалинска, в бывшем здании «Ростелекома, теперь размещается галерея и мастерские молодых мастеров кисти и карандаша. Это еще один значимый шаг в реализации регионального стратегического проекта в сфере культуры «Художники Сахалинской области». Одним из первых гостей нового арт-пространства стал губернатор Валерий Лимаренко.
Открытие «РОСТа» ознаменовалось запуском выставки «Целительная сила искусства». Экспозиция представляет более 50 работ 20 островных художников. Галерея открыта для всех желающих каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Вход свободный.
– Всего пару месяцев назад талантливые сахалинские мастера попросили площадку, где они могли бы творить и выставлять свои произведения. Задумано – сделано. Теперь у нас несколько таких площадок. Желаю художникам своим искусством нести добро жителям и гостям нашей области. Пусть ваши работы находят благодарных ценителей и покупателей. У нового арт-пространства символичное название – «РОСТ». Мы рассчитываем, что оно поможет нашим авторам реализовывать свои проекты и продвигаться в профессиональном плане, – сказал Валерий Лимаренко.
Арт-пространство будет площадкой для персональных и тематических выставок мастеров кисти и карандаша. Экспозиции планируется обновлять каждый месяц. Жители и гости островного региона смогут не только познакомиться с художниками и их творчеством, но и приобрести понравившиеся картины. Также здесь будут проводиться творческие мероприятия в разных форматах – мастер-классы, лекции, экскурсии.
15 художников получили возможность разместить свои мастерские в новом арт-пространстве. Одна мастерская оставлена «свободной» – в ней каждый желающий может заниматься творчеством. А в «синей комнате» разместилась открытая библиотека с литературой об искусстве.
– Каждый автор сам выбирал и оформлял свою мастерскую под свое мироощущение. Здесь художники будут пускать посетителей в свой мир, знакомить со своим творческим методом. «РОСТ» – также площадка для всех неравнодушных к искусству, куда можно прийти порисовать или узнать что-то новое, – рассказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Одной из тех, кто озвучил губернатору идею о создании пространства для молодых художников, была Виктория Емельянова.
– Я ожидала чего угодно, но не такого шикарного подарка. Была готова к старому зданию под снос: через год его не будет, а пока можете здесь порисовать. Но то, что мы получили просторное помещение в центре города, и с какой скоростью все решилось, это просто удивительно. Дома масляной живописью заниматься нельзя. У нас однокомнатная квартира, животные – все будет в краске плюс запах. А теперь в своей мастерской большие творческие планы. Хочу работать с крупными холстами и развиваться в изображении человека с натуры, – поделилась Виктория.
В арт-пространстве она делится мастерскую вместе со своим мужем-художником Владимиром Березовским.
– Помещение мы получили в прекрасном состоянии. Просторно, светло, а свет очень важен для живописи. Хотим только побелить стены, чтобы все выглядело свежее, и сделать гардины для развешивания работ. Но глобально ничего менять не нужно. Нам очень нравится, – добавил Владимир.
Отметим, в рамках проекта «Художники Сахалинской области» уже состоялся ряд значимых мероприятий для ценителей прекрасного. В мае прошел первый аукцион, где три десятка творцов представили более 150 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Часть картин сразу же нашла своих покупателей. Экспозиции с возможностью приобретения понравившихся произведений внедряются и на различных бизнес-площадках.
Месяц назад открылся «Город художников» – новая галерея развернулась в самом популярном торгово-развлекательном комплексе на островах. В «Сити Молле» обустроили также мастерские для именитых авторов – членов Союза художников России.
Сейчас проводится первый региональный конкурс художников «Сахалинская афалина», итоги которого подведут в сентябре. Лучшие работы отправятся в путешествие по островам, а часть из них пополнят Государственный фонд России.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:04 Сегодня Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
17:02 Сегодня Осужден сахалинец - водитель пассажирского автобуса
11:36 Сегодня В СахОУНБ презентуют проект «Подвигом славны мои земляки»
09:56 Сегодня Сахалинские спасатели отработали спуски с вертолета
17:45 16 Июня В школах и детсадах Южно-Сахалинска высадят около 200 тысяч цветов
12:37 15 Июня Военнослужащим ВВО на Сахалине подарили современные антидронные ружья для применения в зоне проведения СВО
16:54 16 Июня В Южно-Сахалинске проходит неделя отказа от алкоголя
13:40 16 Июня Четыре села в северной части Сахалина получили мобильный интернет МегаФона
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
Выбор редакции
- 17:41 Сегодня 18 проектов южно-сахалинских ТОСов получат финансовую поддержку
- 15:33 Сегодня В Сквере памяти защитников правопорядка в день открытия высадили деревья
- 15:04 Сегодня Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память погибших в Великой Отечественной войне
- 13:36 Сегодня Сахалинец Александр Яблочников взял золото соревнований по триатлону в Самаре
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?