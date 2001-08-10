Квест «Гарри Поттер и Тайная комната» прошёл в СахОУНБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Квест «Гарри Поттер и Тайная комната», приуроченный ко дню рождения одного из самых любимых детских писателей Джоан Роулинг, прошел в главной библиотеке острова 21 июня. Участниками мероприятия стали воспитанники летней пришкольной площадки школы № 1 города Южно-Сахалинска.
На мероприятии ребята разгадывали ребусы, старались найти правильные ответы на вопросы викторины, затрагивающие приключения главного героя. Мальчишки и девчонки принимали активное участие в интересных тематических раундах квеста: левитация, магические заклинания, летающие ключи.
Ребята окунулись в волшебный мир юного волшебника Гарри Поттера. История которого захватывала дух при прочтении книги и просмотре фильма. В конце квеста каждый участник мероприятия унес с собой на память нарисованный им патронус – магическую сущность во вселенной Гарри Поттера, призываемую заклинанием «Экспекто Патронум». Она призвана защищать своего владельца от темных сил. Для ее вызова необ
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