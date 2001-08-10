Персональная выставка сахалинской мастерицы бисероплетения Натальи Лобкиной откроется в СахОУНБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие экспозиции «Магия бисера Натальи Лобкиной» пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 июня. Начало в 16.50.
На выставке будут представлены украшения в виде ожерелий, чокеров, колье, воротников, герданов и подвесок, выполненных в технике сетчатого плетения, жгутов, мозаичного плетения, огалалла, ндебели, ткачества и других.
Кроме прочего, гостей встречи ждут выступление ансамбля «Джамиля», тематическая викторина и экспресс-экскурсия в мир бисера от Натальи Лобкиной.
Мастер посвятила своему увлечению более 35 лет. За это время создана тысяча уникальных украшений из бисера, бусин и стекляруса в основе которых лежат не только национальные российские мотивы, но и опыт народов 20 стран, в которых побывала Наталья. Из каждого своего путешествия она привозила изделия местных мастеров, килограммы бисера и, конечно, истории, связанные с бисероплетением. На сегодняшний день рукодельница не только создает украшения, но и активно пропагандирует исчезающий вид народно-прикладного искусства: читает лекции, участвует в выставках, ведёт мастер-классы.
Выставку Наталья решила посвятить своей маме Марии Лобкиной. Экспозиция будет работать до 25 июля.
Мероприятие пройдет в фойе первого этажа СахОУНБ. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-27.
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