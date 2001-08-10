Поронайск готовится принять участников праздника-обряда «Кормления духа - хозяина моря»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционный межмуниципальный праздник-обряд «Кормление духа - хозяина моря» состоится 1 июля на берегу залива Терпения в Поронайске. Принять участие в ритуальном обряде съедутся представители коренных малочисленных народов Севера из семи районов области.
В этом году праздник пройдет в 31-ый раз. Всех желающих познакомят с жилищами и бытом КМНС, разместив на берегу моря импровизированную палеодеревню. В 11:00 организаторы торжественно откроют обрядовый праздник, а старейшины сахалинских общин приступят к совершению ритуального жертвоприношения. Помимо самого обряда запланировано проведение традиционных состязаний в национальных промыслах и видах спорта - выход в море на шлюпках, стрельба из лука, перетягивание каната, национальная борьба, национальная кухня. За победу в конкурсах будут бороться команды из Южно-Сахалинска, Поронайского, Смирныховского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Ногликского и Охинского районов. Творческую программу для зрителей готовят национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» из Поронайска и нивхский ансамбль «Кех» из села Чир-Увнд. Артисты исполнят национальные песни, танцы, музыкальные композиции. Все желающие смогут отведать уху из горбуши. Юных гостей праздника пригласят принять участие в игровых программах.
2 июля в 11:00 в культурно-досуговом центре «Мир» в рамках праздника состоится круглый стол на тему «Год педагога и наставника. Преемственность поколений как основной фактор сохранения малочисленных этноса».
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