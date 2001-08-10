СахОУНБ предлагает познакомиться с лучшими книгами библиотеки «ЛитРес»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Познакомиться с новинками книг из раздела «Лучшие книги недели» электронной библиотеки «ЛитРес» предлагает Сахалинская областная универсальная научная библиотека.
Читателям представлены книги самых известных писателей, книги-бестселлеры, психологические детективы, фантастика, триллеры с высокими оценками читателей за период с 05 по 11 июня. Среди лучших: «Любовь-это путешествие» Бет О’Лири, «Боги и чудовища» Шелби Махёрин, «Сестры озерных вод» Ольги Птицевой и другие.
СахОУНБ предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к «ЛитРес», который дает возможность читать книги как в библиотеке, так и онлайн на любом мобильном устройстве, имеющем доступ в Интернет. Для удаленной регистрации необходимо заполнить специальную форму на сайте СахОУНБ. Полный список доступен здесь.
За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (3-й этаж) или по телефону (4242) 45-25-22.
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