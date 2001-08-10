Для Новой сцены Чехов-центра пригласили дизайнера из Санкт-Петербурга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинск с техническим визитом приехала архитектор-дизайнер из Санкт-Петербурга Ольга Кудряшова, которая работает над проектом «Чехов-центр. Новая сцена». В здании будущего театра прошло рабочее совещание, в котором приняли участие заместитель председателя Правительства Сахалинской области Владимир Ющук, министр культуры и архивного дела островного региона Нонна Лаврик, директор Чехов-центра Татьяна Корнеева, главный художник Кирилл Пискунов и другие сотрудники театрального центра. Руководство театра доложило о проделанной работе, а также рассказало о дальнейших планах переформатирования объекта.
Напомним, что Новая сцена Чехов-центра расположится в здании бывшего кинотеатра «Комсомолец» на пересечении улиц Ленина и Сахалинской. С февраля ведется реконструкция и перепланировка объекта, в результате которой появится современная сцена-трансформер, будут усовершенствованы акустические характеристики помещения, а также приобретено световое, звуковое и проекционное оборудование.
Для дизайна зрительского фойе и театрального кафе, которое расположится в пристройке с восточной стороны здания, была приглашена архитектор, искусствовед, дизайнер архитектурной среды Ольга Кудряшова. Она окончила Санкт-Петербургскую Академию художеств им. И.Е. Репина, сейчас проходит обучение в магистратуре Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Преподаватель Международной школы дизайна. Выполнила дизайн (спроектировала и реализовала) более 180 объектов.
По словам Ольги Кудряшовой, основная задача сделать зоны фойе и кафе не только современными, уютными, но и многофункциональными, так как по задумке в любом уголке здания Новой сцены будут проводиться различные культурные мероприятия.
Ольга Кудряшова: «Основная концепция – создание интересного пространства для Новой сцены Чехов-центра, точки притяжения молодежи, более старшего поколения и туристов города. На острове я впервые, он поразил и вдохновил меня своими красотами. Этот ознакомительный визит был необходим для моей будущей работы. Очень важно побывать на местности, изучив объект, его историю, понять, чем он наполнен, чем дышит, в какой среде находится. Я сняла необходимые замеры, посмотрела расположение здания. Передо мной сейчас большая ответственность – создать масштабный, интересный проект для замечательных, счастливых горожан и гостей Южно-Сахалинска. Надеюсь на продолжительное, взаимовыгодное, творческое сотрудничество и свершение многофункционального, актуального, интересного, привлекательного пространства».
Открытие Новой сцены Чехов-центра планируется осенью 2023 года.
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