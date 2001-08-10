Мария Лепетова из Поронайска выступила на шоу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зрелищная и разнообразная программа прошла в областном центре в минувшее воскресенье. Шоу «Песня года по-сахалински» объединило авторов песен, композиторов и исполнителей, культовых DJ и лучшие танцевальные коллективы островного региона.

«Песня года по-сахалински» - это своеобразный итог трех сезонов проекта «Наша музыка», в котором участвовали сахалинские исполнители авторской песни всех жанров. На радио АСТВ слушатели голосовали за лучшие музыкальные композиции, душой и сердцем выбирая островных исполнителей, чье творчество их больше всего увлекало», - рассказал продюсер Вячеслав Батумски.

Свою песню «Party» на шоу представила автор и исполнитель из Поронайска Мария Лепетова. Как поделилась Мария, песня была написана около 10 лет назад.

«Творчество не имеет рамок, поэтому я пишу песни не только на русском, но и на английском языке. Эта песня – своеобразный крик души о желании быть собой, она о мечте выбраться из рутины и заниматься любимым делом, жить, так как хочется, несмотря на чужое мнение», - рассказала Мария.

Вместе с Марией на сцене выступили артисты южно-сахалинской танцевальной студии «Твой город» (руководитель и постановщик номера Марина Дыскина).

Фото Артур Петросян