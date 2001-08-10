На Сахалине открылась выставка, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книжная выставка "Человек и Экология: реалии и перспективы" начала свою работу 5 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Один из разделов выставки рассказывает об основных понятиях экологии, ее принципах и закономерностях, рассматривает сложные вопросы, связанные с изучением взаимоотношений между живыми организмами и средой их обитания. Например, книга В. И. Данилова-Данильяна "Биосфера и цивилизация: в тисках глобального кризиса" написана на стыке научного и научно-популярного жанров b рассчитана на круг читателей, озабоченных перспективой выживания человечества перед лицом грозящей экологической катастрофы. Здесь же представлены Красные книги России и Сахалинской области, которые напоминают о важности бережного отношения к природе и ее обитателям.
Вторая часть экспозиции посвящена борьбе с пластиковым загрязнением. На ней представлены книги, статьи из журналов и газет. Среди них книга В.Д. Казмирука "Микропластик в окружающей среде: нарастающая проблема планетарного масштаба" рассматривает аспекты нахождения микропластика в окружающей среде, а также влияние на здоровье человека и возможные пути регулирования загрязнения экосистем.
Руководитель программы по спасению океанов и один из самых активных участников движения против пластика Маккаллум Уилл в своей книге "Как отказаться от пластика: руководство по спасению мира" пишет о первых шагах по сокращению пластиковых отходов, а именно: как организовать домашний быт, устроить вечеринку без пластика и влиять на корпорации и компании.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 10:36 Сегодня Технологичные системы для управления фитнес-клубом
09:02 Сегодня При поддержке ВЭБ.РФ построят школу в Южно-Сахалинске
11:38 Сегодня 125 вывесок в Южно-Сахалинске уже приведены в соответствие с дизайн-кодом
09:08 Сегодня В Амурской области с рельсов сошли вагоны с углем
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
14:50 29 Мая В Южно-Сахалинске в аварии с участием мотоцикла погибла 32-летняя островитянка
10:16 1 Июня Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?