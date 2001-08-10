На Сахалине открылась выставка, посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка "Человек и Экология: реалии и перспективы" начала свою работу 5 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Один из разделов выставки рассказывает об основных понятиях экологии, ее принципах и закономерностях, рассматривает сложные вопросы, связанные с изучением взаимоотношений между живыми организмами и средой их обитания. Например, книга В. И. Данилова-Данильяна "Биосфера и цивилизация: в тисках глобального кризиса" написана на стыке научного и научно-популярного жанров b рассчитана на круг читателей, озабоченных перспективой выживания человечества перед лицом грозящей экологической катастрофы. Здесь же представлены Красные книги России и Сахалинской области, которые напоминают о важности бережного отношения к природе и ее обитателям.

Вторая часть экспозиции посвящена борьбе с пластиковым загрязнением. На ней представлены книги, статьи из журналов и газет. Среди них книга В.Д. Казмирука "Микропластик в окружающей среде: нарастающая проблема планетарного масштаба" рассматривает аспекты нахождения микропластика в окружающей среде, а также влияние на здоровье человека и возможные пути регулирования загрязнения экосистем.

Руководитель программы по спасению океанов и один из самых активных участников движения против пластика Маккаллум Уилл в своей книге "Как отказаться от пластика: руководство по спасению мира" пишет о первых шагах по сокращению пластиковых отходов, а именно: как организовать домашний быт, устроить вечеринку без пластика и влиять на корпорации и компании.