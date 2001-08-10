Хироко Иноуэ и Павел Ио выступят с концертами на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин прилетает Хироко Иноуэ - звезда органного искусства из Японии - одна из лучших органистов мира, выступающая на многих мировых концертных площадках сольно и в ансамблях с известными солистами и оркестрами мира, лауреат многочисленных международных конкурсов. Вместе с известным японским флейтистом русского происхождения - Павлом Ио, который играет на сякухати - японской классической бамбуковой флейте, она сыграет четыре разных концерта с 3 по 6 юиня в Соборе Святого Иакова на пр. Победы 26Б.

Звуки пробуждающейся весны и моря в японской, русской и мировой музыке услышите в произведениях разных мировых, русских и японских композиторов таких как Бах, Гендель, Равель, Таривердиев и Мияги на органе и японской бамбуковой флейте "сякухати" на концерте под названием "Музыка весеннего моря" в субботу 3 июня в 18:00.

На концерте под названием "Музыка для души" в воскресенье 4 июня в 15:00 они исполнят на органе и сякухати музыку для души разных мировых и японских композиторов как Бах, Райнбергер, Хикару Саваи и Ёкояма Кацуя.

Удивительное сочетание музыки разных времен японских и мировых композиторов таких как Бах, Нобль, Холст, Бифтинк и Камисака Марико в сочетании органа и сякухати услышите на концерте под названием "Музыка всех времен" в понедельник 5 июня в 19:00.

Лучшее произведения всех предыдущих концертов на органе и сякухати и несколько сюрпризов услышите на концерте под названием "Гала-концерт "Лучшее"" во вторник 6 июня в 19:00

Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 кроме воскресенья или за полчаса до концерта или переводом на наш номер.

Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов.

Телефон для справок: 8-984-180-77-40 (там же WhatsApp), 76-04-72