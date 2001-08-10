Сахалинцев приглашают познакомиться с новинками литературы ЭБС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Познакомиться с новинками из фонда электронной библиотечной системы "БиблиоРоссика" предлагает читателям Сахалинская областная универсальная научная библиотека, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

«Прекрасный мир, где же ты» – третья книга молодой ирландской писательницы Салли Руни. Это книга о любви, дружбе, поисках смысла жизни и взрослении в мире, который полным ходом направляется к пропасти.

«Всё, чего ты хотела» – книга Луизы Саумы о двадцативосьмилетней Айрис, которая изнывает от тоски на работе и имеет сложные отношения с матерью. Когда открывается набор ста счастливчиков, которые получат возможность начать на недавно открытой планете Никта совершенно новую жизнь, Айрис решает, что именно это ей и нужно.

Новая книга восходящей звезды британской литературы Дианы Эванс «Обычные люди» – глубокое и тонкое исследование эволюции семейных отношений: как на них сказываются рождение детей, профессиональная жизнь, личные потери и возраст.

СахОУНБ предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к порталу «БиблиоРоссика», который дает возможность читать книги как в библиотеке, так и онлайн на любом мобильном устройстве, имеющем доступ в Интернет. Для удаленной регистрации необходимо заполнить специальную форму на сайте СахОУНБ.

За дополнительной информацией обращаться в Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (3-й этаж) или по телефону +7 (4242) 45-25-22.