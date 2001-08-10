09:04, | Новости культуры Сахалина и Курил
На Сахалине открыли "Музей непонятных вещей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 мая 2023 года "Острова культуры" и крупнейшие музеи Сахалина запустили онлайн-спецпроект "Музей непонятных вещей", приуроченный к "Ночи музеев", рассказали ТИА "Острова" в "Островах культуры".
Только за первые два дня виртуальная экспозиция собрала более 100 тысяч просмотров в социальных сетях. Ознакомится с коллекцией можно на сайте музея.
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