Тихоокеанское
информационное агентство
23 Мая 2023
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09:04, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине открыли "Музей непонятных вещей"

На Сахалине открыли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 мая 2023 года "Острова культуры" и крупнейшие музеи Сахалина запустили онлайн-спецпроект "Музей непонятных вещей", приуроченный к "Ночи музеев", рассказали ТИА "Острова" в "Островах культуры".

Только за первые два дня виртуальная экспозиция собрала более 100 тысяч просмотров в социальных сетях. Ознакомится с коллекцией можно на сайте музея.

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