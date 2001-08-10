Сахалинцев приглашают провести ночь в соборе с музыкой и поэзией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцев ждет насыщенная 4-часовая программа поэзии и музыки в атмосфере ночного собора в свете сияющих витражей. В рамках всероссийской акции "Ночь музеев - 2023" Собор Святого Иакова на проспекте Победы, 26Б в субботу 20 мая с 18:00 до 22:00 организует 4-х часовой концерт шедевров русской и мировой музыки, поэзии и прозы под названием "Ночь в Соборе" в двух отделениях с антрактом, где будет звучать дудук, орган, фортепиано, аккордеон, скрипка, вокал, гитара а также стихи.
В концерте будут участвовать талантливые сахалинские поэты и музыканты как Юрий Федосов (дудук), лауреат Всероссийских конкурсов Никита Клеваный, который впервые сыграет кроме аккордеона и на органе, Марьяна Герасименко (скрипка, вокал, фортепиано), Антонина Тарасова (фортепиано), Евгения Жижикина (вокал), Анастасия Цыхотская (фортепиано), Евгения Тагвей (фортепиано), Виктория Иноземцева (вокал, гитара), Евгений Черемухин (гитара) и другие музыканты и поэты Сахалина.
В программе услышите кроме поэзии также Список Шиндлера на органе, Либертанго Пьяцоллы, Пасодобль, Чардаш, Хоралы Баха на аккордеоне, на дудуке будут звучать "Снег над Ленинградом", "Двое в кафе" из к\ф 17 мгновений весны Таривердиева и "Ах, ты степь широкая!" на фортепиано, скрипке и с вокалом будут звучать произведения композиторов таких как Чайковский, Мендельсон, Бах, Бородин, Брамс, Паганини, Шопен, Дебюсси и сахалинские певицы будут петь песни таких исполнителей как Арета Франклин, Ed Sheeran, James Blunt, Beth Hart, Муслим Магомаев, Faouzia, Берт Кэмпферт, Иден Абез, Барт Ховарт, Джордж Ширинг, Мария Чайковская и другие.
Приглашаем вас провести это волшебное время в ночном соборе вместе со своими любимыми!
Билеты можно приобрести заранее в соборе каждый день с 14:00 до 19:00 кроме воскресенья или за полчаса до концерта или переводом на номер собора.
Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов.
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