Сахалинцев приглашают провести ночь в соборе с музыкой и поэзией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев ждет насыщенная 4-часовая программа поэзии и музыки в атмосфере ночного собора в свете сияющих витражей. В рамках всероссийской акции "Ночь музеев - 2023" Собор Святого Иакова на проспекте Победы, 26Б в субботу 20 мая с 18:00 до 22:00 организует 4-х часовой концерт шедевров русской и мировой музыки, поэзии и прозы под названием "Ночь в Соборе" в двух отделениях с антрактом, где будет звучать дудук, орган, фортепиано, аккордеон, скрипка, вокал, гитара а также стихи.

В концерте будут участвовать талантливые сахалинские поэты и музыканты как Юрий Федосов (дудук), лауреат Всероссийских конкурсов Никита Клеваный, который впервые сыграет кроме аккордеона и на органе, Марьяна Герасименко (скрипка, вокал, фортепиано), Антонина Тарасова (фортепиано), Евгения Жижикина (вокал), Анастасия Цыхотская (фортепиано), Евгения Тагвей (фортепиано), Виктория Иноземцева (вокал, гитара), Евгений Черемухин (гитара) и другие музыканты и поэты Сахалина.

В программе услышите кроме поэзии также Список Шиндлера на органе, Либертанго Пьяцоллы, Пасодобль, Чардаш, Хоралы Баха на аккордеоне, на дудуке будут звучать "Снег над Ленинградом", "Двое в кафе" из к\ф 17 мгновений весны Таривердиева и "Ах, ты степь широкая!" на фортепиано, скрипке и с вокалом будут звучать произведения композиторов таких как Чайковский, Мендельсон, Бах, Бородин, Брамс, Паганини, Шопен, Дебюсси и сахалинские певицы будут петь песни таких исполнителей как Арета Франклин, Ed Sheeran, James Blunt, Beth Hart, Муслим Магомаев, Faouzia, Берт Кэмпферт, Иден Абез, Барт Ховарт, Джордж Ширинг, Мария Чайковская и другие.

Приглашаем вас провести это волшебное время в ночном соборе вместе со своими любимыми!

Билеты можно приобрести заранее в соборе каждый день с 14:00 до 19:00 кроме воскресенья или за полчаса до концерта или переводом на номер собора.

Есть большие скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов.