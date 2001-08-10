Сахалинских авторов приглашают принять участие в литературных резиденциях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ближайшие заезды пройдут в двух федеральных округах, а именно: в Северо-Кавказском (село Гуниб) с 3 по 23 июля принимаются работы в жанре «Драматургия», а в Северо-Западном (г. Светлогорск) в те же даты принимаются творческие работы по истории языка, жизнеописания известных лексикографов и филологов, а также статьи в области языкознания, филологии и смежных дисциплин. Заявочная кампания на участие продлиться до 31 мая, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Организатором выступает Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР). Одной из ее главных задач является поиск и поддержка новых литературных талантов. «Литературные резиденции» - один из самых успешных проектов АСПИР, который позволяет организовать комфортную творческую среду для создания новых произведений и обогатить культурную жизнь региона.

Куратором драматургической резиденции в Дагестане станет издательский дом «Городец» – одно из немногих российских издательств, выпускающих произведения как молодых, так и признанных отечественных драматургов. К рассмотрению принимается одна пьеса на свободную тему. Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте.

Литературная резиденция для лингвистов и филологов развернется в «Доме сказочника» в Светлогорске. Площадка организована АСПИР совместно с фондом «Тотальный диктант». Ведущие эксперты фонда помогут победителям соблюсти в статьях научный подход и максимально раскрыть темы. А лучшие тексты участников войдут в третий том научно-популярного сборника «Сто текстов о языке», который команда «Тотального диктанта» выпускает вместе с издательским домом «Городец».

К рассмотрению принимаются очерки по истории языка, жизнеописания известных лексикографов и филологов, а также статьи в области языкознания, филологии и смежных дисциплин — фольклористики, психо- и социолингвистики, фонетики, антропонимики, лингвистической статистики, лингвогеографии и других. Объем работ — от 7 до 20 тыс. знаков.

Подробности и заявка на сайте Ассоциации.