Детская музыкальная школа № 1 Южно-Сахалинска ждет новые инструменты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Существенно обновить и пополнить материальную базу одной из ведущих музыкальных школ областного центра стало возможным за счет участия в национальном проекте "Культура". В скором времени здесь появятся современные концертные рояли, аккордеоны и другие инструменты - всего более 20 единиц нового оборудования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, национальный проект "Культура", инициированный президентом Владимиром Путиным, начал реализовываться в 2019 году. Одно из направлений нацпроета - обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры учреждений культуры за счет современного оборудования. Благодаря нацпроекту в скором времени детская музыкальная школа № 1, расположенная в планировочном районе Луговое, существенно обновит свою материально-техническую базу.

В учреждении ждут концертные рояли, новые аккордеоны, баяны, духовые инструменты, светодиодный экран для сцены, оборудование для концертных выступлений, учебно-методическую литературу, нотный репертуар. Также в рамках нацпроекта закуплены пособия и учебные комплекты для нового художественного отделения школы, в котором дети будут обучаться изобразительному искусству.

- Сейчас ведется строительство нового здания школы и современное оборудование нам крайне необходимо. Обновление инструментов позволит нашим талантливым детям еще более ярко раскрывать свои творческие возможности. Наши учащиеся смогут совершенствовать свое мастерство и на более высоком уровне выступать на различных фестивалях и конкурсах, - рассказал директор детской музыкальной школы № 1 Александр Гимро. - Например, концертные рояли, которые мы ждем, позволяют исполнять произведения в четыре и даже в восемь рук, такой возможности сейчас у нас нет.

За 34 года своей деятельности детская музыкальная школа № 1 вырастила не одно поколение талантливых ребят, для которых музыка стала важной частью их жизни. Многие продолжили обучение в училищах и консерваториях, и сами преподают музыкальные дисциплины. В настоящее время в школе обучаются более 200 детей в возрасте от 6 до 18 лет. На базе учреждения созданы творческие коллективы, хоры и вокально-инструментальные ансамбли, которые с успехом проявляют себя на лучших концертных и конкурсных площадках Сахалинской области. ДМШ № 1 является обладателем целого ряда престижных премий и наград. Педагогический коллектив школы уверен, что за новыми инструментами обязательно последуют новые успехи воспитанников.