Сахалинский ансамбль танца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца "Экзотика" дважды стал лауреатом первой степени на XIII Всероссийском фестивале-конкурсе "Казачья застава", который проходил в Санкт-Петербурге, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.

Воспитанники Центра народной культуры "Радуга" под руководством заслуженного работника культуры Сахалинской области Надежды Гурьяновой представили на фестивале свои лучшие хореографические номера: "Казачий танец", "Эвенкийский танец", "Белгородскую плясовую" и "Корякские мотивы".

Живые сюжеты, яркие костюмы, четкость и слаженность движений покорили жюри, которое присудило ансамблю сразу две награды: лауреат 1 степени в номинации "Народный танец" и лауреат 1 степени в номинации "Стилизация народного танца".

Напомним, фестиваль "Казачья застава" направлен на патриотическое воспитание, формирование духовности на основе сохранения и популяризации традиционной культуры народов Российской Федерации. В этом году он посвящен 320-летию основания Санкт-Петербурга и 80-летию прорыва блокады в годы Великой Отечественной войны.

Участие коллектива "Экзотика" в конкурсе стало возможным благодаря поддержке администрации островной столицы, регионального Агентства по делам молодежи, а также ОГАУ "Сахалинский молодежный ресурсный центр".