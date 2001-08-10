На Сахалине открылась выставка брошюр и листовок времен Великой Отечественной войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "Они поднимали боевой дух", посвящённая 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открылась 29 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Впервые читатели имеют возможность ознакомиться с листовыми документами, изданными в период с 1941-1945 годы, которые хранятся в фонде особо ценных редких документов. Это издания Политического управления Черноморского флота. В типографии "Красноармейский черноморец" выпускали серии брошюр и листовок "Смерть немецким оккупантам!", "За нашу Советскую Родину!", чтобы поднять боевой дух военнослужащих.

Информационные издания посвящены Героям Советского Союза, подвигам черноморцев в боях за Севастополь. Многие листовки представляют собой отдельные рассказы от лица обычного солдата либо истории в зарифмованных строчках с сюжетом и моралью.

Выставка будет работать до 19 мая в фойе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Вход свободный.

Справки по телефону: +7 (4242) 45-25-53.