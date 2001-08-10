Сахалинцам расскажут интересные факты о русских игрушках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Занятие "Русская традиционная игрушка" входит в цикл лекций по-народному, декоративно-прикладному искусству культурно-просветительной программы "Русская традиционная художественная культура". Встречи проводятся по запросам организованных групп, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Национальная игрушка является важной составляющей частью культуры, она отражает традиции и региональные особенности. На занятиях будет демонстрироваться тематическая литература, с учетом возрастных особенностей аудитории. Например, книги одного из лучших исследователей национальной игрушки Галины Дайн представляют страницы русской "потешной летописи". Издание "Русская игрушка. Альбом-путеводитель по коллекциям Художественно-педагогического музея игрушки (Сергиев Посад)" подробно описывает уникальную коллекцию музея, основанного сто лет назад знатоком народной игрушки Николаем Бартрамом. В трудах искусствоведа Ирины Богуславской "Русская глиняная игрушка" и "Дымковская игрушка" представлен анализ самых ярких центров этого вида национального искусства, сопровождающийся подробными иллюстрациями.
Слушателям расскажут почему глиняная игрушка часто была именно свистулькой. Предложат познакомиться с предметами, изготовленными на предприятиях русских народных художественных промыслов. Фигурки можно держать в руках, а некоторые даже приводить в движение. Вниманию посетителей будут представлены дымковская, филимоновская, каргопольская, петровская глиняные игрушки, богородская и сергиево-посадская деревянные игрушки, тряпичные куклы, созданные мастерицами из Москвы и Сергиева Посада.
Дополнит мероприятие выставка русской традиционной игрушки, представленная в зале им. А. П. Чехова. Она знакомит с подлинными предметами народных промыслов и будет работать до конца июня.
Дополнительная информация и запись по телефону +7(4242)45-25-46.
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