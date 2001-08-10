Тихоокеанское
информационное агентство
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15:13, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине стартовали весенние Дни литературы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дни литературы Сахалинской области, организованные универсальной научной библиотекой, стартовали 19 апреля со встречи в библиотеке села Покровка Долинского района, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В первый день работы поэты и прозаики, члены Союза писателей России Николай Тарасов, Анна Сафонова и Елена Намаконова встретились со взрослой и детской читательской аудиторией. Писатели рассказали о своих новых произведениях, поделились творческими планами, почитали прозу и стихи. А также ответили на вопросы.               В предстоящие дни недели творческие встречи продолжатся в сёлах Озёрске, Раздольном и Соколе.

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