В Южно-Сахалинске проходит конкурс детских и молодежных хоровых коллективов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проходит конкурс детских и молодежных хоровых коллективов. Его участниками стали 33 хоровых коллектива - это более 700 человек, которые представляют конкурсные программы в народном, академическом и эстрадном хоровом искусстве, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Уточним, учредителем конкурса является администрация Южно-Сахалинска в лице Департамента культуры и туризма, организатором выступает детская школа искусств «Этнос».
- У нас при каждой школе искусств существует хор - это прежде всего коллективное творчество. Детям нравится себя выражать через пение, поэтому хоровое искусство не теряет своей актуальности, - рассказала директор ДШИ «Этнос», организатор конкурса Анна Ворохова. - Основная цель конкурса - это сохранение традиций хорового искусства в России, обеспечение преемственности и создание условий для развития массового хорового исполнительства детей и молодежи.
Среди участников коллективы учреждений дополнительного образования сферы культуры и общего образования, общеобразовательных школ Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска. Возрастной диапазон участников конкурса от 7 до 25 лет.
- Я занимаюсь в хоре почти каждый день, стараюсь раскрыть себя в этом виде искусства. Мне очень нравится работать в коллективе, у нас отличная команда. Уверена, что мы сможем показать себя достойно, ведь к конкурсу мы готовимся очень тщательно, для нас это итог учебного года, - поделилась участница детского народного хора «Цветень» Руслана Алексеева.
Конкурсные прослушивания состоялись в ГДК «Родина». В рамках конкурса 19 апреля пройдут мастер-классы для участников, в качестве экспертов выступят члены жюри. В этом году его председателем стала заведующая хоровым отделением детской школы искусств №1 им. С.С. Прокофьева из г. Владивосток, Заслуженный работник культуры РФ Елена Петухова.
Также в состав конкурсной комиссии вошли: доцент кафедры дирижирования, народного и эстрадного музыкального искусства Хабаровского государственного института культуры Татьяна Попова и заместитель директора детской школы искусств «Этнос», преподаватель по классу хорового и сольного народного пения Ольга Кузнецова.
- В Южно-Сахалинске я не впервые, пару лет назад меня поразили ваши ребята. Хоровое искусство в городе развито на высочайшем уровне в самых разных стилевых направлениях, очень непросто выбирать победителей. Коллективы представляют сложные и яркие конкурсные программы, часто это 3-4 произведения, что требует особой подготовки, - отметила член жюри конкурса Татьяна Попова.
Среди основных критериев оценки жюри - строй, интонирование, слаженность всех видов ансамбля: динамического, темпового, метро-ритмического и эмоционального. Итоги конкурса будут подведены 20 апреля на гала-концерте и церемонии награждения.
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