Сахалинцев приглашают поучаствовать в Межрегиональном творческом конкурсе "Молодое слово России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организатором выступает Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т.Аксакова. К участию приглашаются молодые люди от 12 до 25 лет. Заявочная кампания продлится до 15 мая, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Целью Конкурса является обеспечение возможности выражения гражданской позиции подростков и молодежи средствами поэтического и публицистического творчества, основанного на культурных и исторических традициях многонациональной России.
Конкурс проводиться в трех номинациях: «Публицистика», «Поэзия», «Видеорепортаж». Участники оцениваются в трех возрастных категориях: 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет.
Финал Конкурса состоится в Библиотеке 9 июня, в преддверии Дня России. На праздничном мероприятии пройдут творческие встречи и мастер-классы писателей и журналистов.
Творческие работы, признанные лучшими в номинациях «Поэзия» и «Публицистика», будут опубликованы в сборнике «Молодое слово России».
Ознакомиться с Положением «О Межрегиональном творческом конкурсе «Молодое слово России» можно на сайте Библиотеки в разделе «Конкурсы и проекты».
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