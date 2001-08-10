Спектакль Чехов-центра приглашен на фестиваль в Нижний Новгород
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский международный театральный центр им. А.П.Чехова представит постановку #Люблюнемогу на II Всероссийском театральном фестивале "Комедiя-фест", который пройдет с 1 по 9 июня в Нижнем Новгороде. Поездка станет возможной благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
"Комедiя-фест" - это редкий на территории России пример моножанрового фестиваля, посвященного комедии. В состав экспертного совета фестиваля вошли известные театральные критики Нияз Игламов (г. Казань), Ксения Аитова (г. Самара), Ольга Жердева (г. Краснодар), Алиса Литвинова (г. Москва) и режиссер Лев Харламов (г. Нижний Новгород). Всего было прислано 109 заявок из 56 городов России. В афишу, помимо Южно-Сахалинска, вошли спектакли театров Москвы, Краснодара, Новосибирска, Ижевска, Вологды.
2 июня на большой сцене театра "Комедiя" сахалинцы покажут альманах историй о любви в постановке Георгия Суркова по пьесе современного драматурга, театроведа Ольги Никифоровой. В основу спектакля #Люблюнемогу легли короткие истории о наших современниках и ситуациях, в которые они попадают: забавных, грустных, трогательных, пронизанных иронией, лиризмом, городской романтикой. В спектакле заняты артисты заслуженный артист Сахалинской области Константин Вогачев, Руслан Алямшин, Антон Ещиганов, Алла Кохан, Ксения Кочуева, Наталья Красилова, Елена Ловягова, Анастасия Жаромская, Сергей Сергеев.
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