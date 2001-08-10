Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для Сахалинской филармонии подобрали дополнительные помещения для репетиций и выступлений. Группы хореографии будут репетировать номера в здании на улице Есенина в Южно-Сахалинске, где до переезда располагался спортивный клуб Дзюдокан. А вокалисты и музыканты займут площади в новостройке неподалеку от площади Ленина. В обоих зданиях в кратчайшие сроки проведут ремонт. Объекты проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сфере культуры мы уделяем такое же большое внимание, как здравоохранению, образованию или ЖКХ. Потому что сахалинцы и курильчане должны иметь больше возможностей для досуга и развития своих талантов. Уже летом на Сахалине пройдут большие концерты участников Академии эстрады, которую мы чуть больше месяца назад открыли на острове. Ребятам необходимы площади для репетиций. Важно, чтобы у людей было желание проявить себя, а власти всегда готовы их поддержать, – отметил Валерий Лимаренко.

Для занятий хореографических коллективов подобрали здание на улице Есенина, где до переезда располагался спортивный клуб Дзюдокан. В бывшем спортзале в течение месяца проведут косметический ремонт, приведут в порядок входную группу и проведут благоустройство прилегающей территории, к украшению фасадов подключатся островные художники. Осенью в здании проведут работы по подготовке к зиме. После этого будет выполнен проект на глобальную модернизацию помещений под нужды творческих коллективов.

Вокалисты и музыканты будут репетировать и выступать в рамках малых форм в недавно построенном здании на улице Ленина, в паре десятков метров от одноименной площади. В июне здесь будет завершен ремонт с учетом всех требований.

– Здесь будет заниматься кавер-бенд и сторонние коллективы, которые периодически репетируют в филармонии. Здесь же будет студия для академии вокала. Ребята будут не только оттачивать свое мастерство, но и проводить концерты для жителей и гостей города, – рассказал руководитель Сахалинской областной филармонии Илья Александров.

– Для хореографов было непросто подобрать объект, поскольку требуются именно высокие потолки и много пространства. Здание на Есенина идеально подходит. В нем можно будет проводить как репетиции нескольких коллективов одновременно, так и сводные мероприятия. А несомненный плюс второго объекта, на улице Ленина, еще и в том, что неподалеку отсюда музыкальная школа, где занимаются инструменталисты и вокалисты, будем проводить совместные мероприятия, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.

Напомним, Академию эстрады на Сахалине открыли в конце февраля. Из 64 претендентов эксперты выбрали 27 вокалистов для дальнейшей работы с педагогами академии и народной артисткой России Ларисой Долиной. Обучение будет проходить до конца июля. Также в июле начнется работа по созданию шоу программы для концерта, который состоится в августе в рамках Всероссийского форума «Острова».