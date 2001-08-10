Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинских школьников приглашают найти в Донецкой народной республике друзей по переписке и поддержать своих сверстников, собрав для них в дар книги и канцелярские принадлежности.

Сахалинская областная детская библиотека с 3 апреля начинает акцию "Подарок библиотекам Донбасса" в рамках движения #СвоихНеБросаем.

В прошлом году такая акция получила большой отклик у сахалинцев: юные читатели библиотеки и их родители, а также воспитанники детских садов собрали для донецких сверстников более 140 книг и канцелярских принадлежностей для творчества. Детские библиотеки города Шахтерска в ДНР с огромной благодарностью приняли дар от островитян.

В этом году участники акции могут приносить в подарок не только книги, канцелярские принадлежности и наборы для творчества, но и написать дружеские письма своим сверстникам. Письма будут переданы юным читателям донецких библиотек - и вполне возможно, между ними и сахалинскими школьниками завяжется дружеская переписка. Такая поддержка очень нужна детям, живущим недалеко от линии фронта, испытавшим беды и лишения вооруженного противостояния.

Коллектив Сахалинской областной детской библиотеки призывает помочь детским библиотекам Донбасса хорошими детскими книгами, которые учат добру, дружбе, взаимовыручке, а также канцелярскими принадлежностями, необходимыми для творческих библиотечных занятий с детьми.

Все желающие могут принести в дар детские энциклопедии, справочники, словари, сказки, познавательную и приключенческую литературу для детей, подростков и старшеклассников, классическую и современную художественную литературу, исторические, научно-познавательные издания, развивающие книги и книги-игрушки для малышей. Для детского творчества принимаются цветные карандаши, краски, кисточки, альбомы для рисования, цветная бумага и наборы для оригами.

Письма от детей Сахалинской области для детей Донецкой народной республики принимаются в незапечатанном виде и должны быть написаны собственноручно на бумажном носителе. В составлении писем детям могут помочь родители.

Подарки и письма принимаются на всех кафедрах в часы работы Сахалинской областной детской библиотеки: понедельник - пятница с 10:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 17:00, суббота - выходной день.

Акция продлится до 30 сентября 2023 года.

Справки по телефону: 232-795.