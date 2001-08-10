Для Южно-Сахалинского оркестра расширяют репетиционный зал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Статус музыкального коллектива был повышен от камерного оркестра до симфонического академического. Для музыкантов, которых в ближайшее время станет в два раза больше, открываются новые вершины в репертуаре. А репетиции оркестра будут проходить в обновленном пространстве, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Коллектив базируется в северной части города - для него арендуют помещения бывшего клуба поблизости от арт-резиденции "Маяк". Музыканты попросили оставить за ними это пространство, но для симфонического оркестра требуется больше места. Площадь репетиционного пространства будет расширена в два раза - на 300 квадратных метров. Для музыкантов также отремонтируют помещения на цокольном этаже и сделают перепланировку на первом.

- Мы давно мечтали о звании симфонического оркестра. Понимаю, что теперь работать придется еще больше и усерднее. Но мы не боимся. Теперь мы сможем играть произведения, которые камерному коллективу были недоступны. Мы все - творческие люди. И если будем делать одно и то же, мы выгорим, - поделилась скрипачка Анна Бойко.

Сегодня в камерном оркестре работают 30 музыкантов, в симфоническом будут играть еще 36. Для коллектива приобретут новые инструменты и профессиональную аппаратуру для создания лучшей акустики. Южносахалинцы и гости города получат возможность чаще слышать шедевры классической музыки на концертах.

Глава региона накануне посетил репетицию оркестра, пообщался с музыкантами и рассказал о масштабных событиях, которые ждут сахалинскую культуру в этом году.

- Я знаю и ценю ваше творчество, с удовольствием прихожу на концерты. С новым статусом к вам приходит и необходимость большого труда. Меня очень радует, что вы не боитесь этого. Замечательно, если в нашем регионе появится традиция - проводить крупные мероприятия с сопровождением симфонического оркестра, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

В августе на Сахалине на всероссийском форуме "ОстроVа" соберется молодежь из разных уголков страны. Гала-концерт для нескольких тысяч зрителей планируется сделать без участия приезжих звезд. На сцену выйдут сахалинские таланты, которые сегодня проходят обучение в музыкальной академии Ларисы Долиной. Аккомпанировать им будет Южно-Сахалинский оркестр.

Еще одним итогом преобразования камерного коллектива в симфонический станет премьера оперетты "Сильва" в декабре. Работать в таком жанре сахалинские музыканты и артисты будут впервые.