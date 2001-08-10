Художник Сергей Васенкин рассказал сахалинцам о современном искусстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча с автором выставки «Берега вдохновения» состоялась в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 30 марта. Сергей Васенкин напомнил основные этапы развития изобразительного искусства и подробнее остановился на современных веяниях, рассказали ТИА "Острова" в музее.
- На рубеже 1960–70 годов получает развитие так называемое современное искусство. Но останется ли этот термин в веках, лично я не уверен. Ведь современным можно назвать любой период искусства, который современен для своего времени. Искусство вообще вечно, но оно развивается вместе с техническим прогрессом. Появляются новые технологии, материалы и инструменты, которые позволяют художнику экономить время, – отметил Сергей Васенкин.
В качестве примера он привёл свои графические работы, которые представлены на выставке. Слушатели лекции смогли из первых уст узнать секреты создания этих картин.
- Графика сделана цветными мелками, это довольно сложно. Мелок не даёт очень плотного слоя, а он мне был нужен. Поэтому я сделал цифровую пастель и отдал в печать первый красочный слой. А уже по нему создавал второй слой мелками. В такой технике, например, выполнена картина «Чеховиана-22», которую я написал под впечатлением от церемонии награждения конкурса в прошлом году, – рассказал художник.
После лекции Сергей Васенкин провёл авторскую экскурсию по выставке. Напоминаем, что экспозиция «Берега вдохновения» открыта в музее книги до 16 апреля. Все мероприятия в рамках персональной выставки художника проходят при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
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