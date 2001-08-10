Тихоокеанское
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22 Марта 2023
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16:45, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Юные поронайцы привезли награды с конкурса "Звонкоголосье"

Юные поронайцы привезли награды с конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня обучающиеся Детской школы искусств приняли участие в Межмуниципальном фестивале-конкурсе хоровых и вокальных коллективов "Звонкоголосье" в рамках Vl Межмуниципального фестиваля-конкурса "Весна" в пгт Смирных.

По итогам конкурсных отборов наград удостоились:

- лауреат III степени в номинации "Вокальные ансамбли" - фольклорный ансамбль "Весёлка", преподаватель Ткачева Ирина Валентиновна, концертмейстер Горяева Татьяна Вячеславовна;

- лауреат III степени в номинации "Солисты" - Носова Анастасия, преподаватель Белова Ольга Валентиновна, концертмейстер Иванцова Марина Васильевна (филиал ДШИ в пгт Вахрушев);

- лауреат I степени в номинации "Солисты" - Мухуддинова Ангубина, преподаватель Белова Ольга Валентиновна, концертмейстер Иванцова Марина Васильевна. (филиал ДШИ в пгт Вахрушев).

Специальным дипломом "Вокальный дебют" был отмечен Фукс Вячеслав, преподаватель Белова Ольга Валентиновна, концертмейстер Иванцова Марина Васильевна (филиал ДШИ в пгт Вахрушев).

Все остальные номинанты были награждены дипломами и грамотами за участие.

Преподаватели и концертмейстеры подготовившие конкурсантов были отмечены грамотами за подготовку участников фестиваля.

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