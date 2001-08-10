День рождения отмечает главный дирижер Южно-Сахалинского камерного оркестра Тигран Ахназарян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 13 марта, день рождения отмечает художественный руководитель и главный дирижер Южно-Сахалинского камерного оркестра Тигран Ахназарян. Талантливого музыканта и дирижера с 45-летием поздравил глава областного центра Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Он отметил, что личность Тиграна Ахназаряна — это союз профессионализма, мастерства, необыкновенной влюбленности в музыку и просветительского таланта.

Тигран Ахназарян окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса по классу скрипки и оперно-симфонического дирижирования. Прошел стажировку в Санкт-Петербургской государственной консерватории.

В возрасте 23 лет стал самым молодым руководителем симфонического оркестра среди российских коллег, заняв должность худрука и главного дирижера Национального Симфонического оркестра Республики Башкортостан. Был главным дирижером Государственного Театра оперы и балета Республики Коми, художественным руководителем и главный дирижером Дальневосточного Академического Симфонического оркестра.

С 2016 года Тигран Ахназарян руководит Южно-Сахалинским камерным оркестром, каждое выступление которого становится событием в культурной жизни островного региона. За эти годы коллектив успешно презентовал концертные программы по самым разным музыкальным направлениям, провел множество гастролей, в том числе за рубежом. По приглашению Тиграна Ахназаряна выступить с сахалинским коллективом приезжают музыканты мирового уровня.

Тигран Суренович дирижировал Венским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Государственным Академическим оркестром Республики Казахстан, Филармоническим оркестром Армении, Камерным оркестром «Солисты Москвы» Юрия Башмета и другими.

Сергей Надсадин подчеркнул, что администрация Южно-Сахалинска и в дальнейшем намерена оказывать поддержку уникальному творческому коллективу, так любимому сахалинцами.