Сахалинские власти помогут островным художникам в профессиональной самореализации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для творческих и образовательных задач в островной столице откроют художественные мастерские и галереи – поиск необходимых для этого помещений уже идет. Кроме того, на регулярной основе планируется организовывать выставки работ островных авторов, посетители которых могли бы приобретать понравившиеся картины. Такие экспозиции появятся в скверах, парке, гостиницах и ресторанах, на крупных коммерческих предприятиях.

Об этом губернатора Валерия Лимаренко попросили островные художники и дизайнеры. Встреча главы региона с творческой общественностью состоялась в стенах музея книги А. П. Чехова.

– В нашей области живет и работает много талантливых художников. Их необходимо поддерживать, чтобы помочь им раскрыть свой потенциал. Важно понимать, что работа над картинами и их продвижение – трудоемкий процесс. Зачастую художники нуждаются в организационной поддержке, которая необходима им для профессиональной самореализации, поиска своего зрителя и покупателя. Именно поэтому мы намерены оказывать талантливым жителям области всестороннюю помощь. Надеюсь, что это даст импульс развитию этого направления искусств на островах в целом, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

В ходе обсуждения мест размещения уличных и закрытых выставок собравшиеся пришли к выводу, что лучшими вариантами станут популярные у гостей острова пространства – общественные зоны, аэровокзал, гостиницы и заведения общественного питания. Это даст толчок развитию туризма, а также поможет сахалинским авторам найти новых зрителей.

– Я уже 30 лет продаю картины на улице. Предлагаю сделать место под выставку и продажу картин в парке, где тихо и спокойно. Для этого необходимо установить специальные конструкции, как на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, – отметил художник Сергей Васенкин.

Познакомиться с работами и приобрести понравившиеся картины сахалинских авторов можно будет и через интернет. Специально для этого на сайте областного художественного музея создают специальный раздел. Чтобы разместить там свои работы, необходимо позвонить по телефону: 8-984-172-6551.

Крупная выставка-ярмарка островных авторов скоро состоится и в офлайн формате. Она откроется 28 апреля в арт-резиденции «Маяк». Часть вырученных средств планируется направить на помощь детской школы искусств Мариуполя.