Сахалинский фестиваль "Невозможное - возможно" расширил свои границы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Стартовавший накануне в областной столице в четвертый раз фестиваль "Невозможное - возможно" вышел за пределы муниципалитета. В этом году в уже ставшем ежегодным мероприятии впервые принимают участие не только команды из районов Сахалинской области, но и других регионов страны, а также Республики Беларусь. Среди 42 коллективов есть сборные из Благовещенска Амурской области, Шахтерска Донецкой Народной Республики и города-побратима Гродно, рассказали ТАИ "Острова" в городской администрации.
Напомним, фестиваль "Невозможное - возможно" направлен на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Темой в 2023 году стала семья - участникам до 17 марта под руководством педагогов и родителей предстоит создать мультфильмы на эту тему. Фестиваль подразумевает дистанционный, очный и заочный форматы. Закрытие мероприятия, где покажут работы, пройдет 20 марта.
- Проведение фестиваля для нас очень знаковое событие, администрация Южно-Сахалинска всегда поддерживает мероприятия, где дети могут проявить себя. В чем особенность этого года: муниципальный фестиваль стал межмуниципальным, межрегиональным и даже - международным. К командам из Южно-Сахалинска, Анивы, Углегорска и Охи присоединились коллективы из Благовещенска, Шахтерска и Гродно. Мы плотно взаимодействуем с коллегами этих субъектов, это отлаженный механизм. Узнав о проведении такого фестиваля, они заинтересовались и решили принять участие - чему мы очень рады, - комментирует директор департамента образования администрации Южно-Сахалинска Светлана Мирова.
Фестиваль "Невозможное - возможно" проходит при поддержке администрации Южно-Сахалинска. В городе много одаренных и целеустремленных ребят, юных дарований поддерживают родители и педагоги. Для них проводятся различные мероприятия и конкурсы.
Не впервые важные мероприятия муниципального уровня в Южно-Сахалинске перерастают городские масштабы. Так, знаменитый конкурс творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Поющие острова" за свою историю смог расширить географию участников. К примеру, в 2022 году в нем участвовали команды из Санкт-Петербурга и Хабаровска.
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