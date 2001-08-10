РусГидро подарило сахалинским библиотекам книгу для детей "Свет в твоем окошке"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Энергетики ПАО "Сахалинэнерго" (входит в Группу РусГидро) передали книги "Свет в твоем окошке" в дар библиотекам Сахалинской области. Издание выпущено при финансовой поддержке энергохолдинга в сотрудничестве с Фондом содействия развитию детской литературы и культуры чтения "Дом детской книги", рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".
Книга «Свет в твоем окошке» - интересный и познавательный сборник стихотворений, сказок, рассказов и очерков о свете солнечном, звездном, электрическом и человеческом. Издание рассчитано на детей младшего школьного возраста.
В библиотеки региона на безвозмездной основе передано более 100 экземпляров. В свободной продаже книга не появится.
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