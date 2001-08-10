На фестивале "Невозможное - возможно" участники создают мультфильмы о семье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в Центре народной культуры «Радуга» состоялось торжественное открытие ежегодного муниципального фестиваля «Невозможное - возможно» для детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогов, работающих с ними, и родителей. Мероприятие проходит в областной столице уже четвертый раз, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рамках нынешнего фестиваля участникам предстоит создать мультфильмы на семейную тематику, используя различные форматы. К участию заявлено 42 команды, в их числе дети в возрасте 5-7 лет и педагоги с родителями. Заявки от команд поступили из Южно-Сахалинска, Анивского, Охинского, Углегорского городских округов, также заявлены команды из г. Благовещенска Амурской области, г. Шахтерска Донецкой Народной Республики и г. Гродно Республики Беларусь.
Организационный комитет организовал прямую трансляцию и видеозапись открытия Фестиваля для отдаленных муниципалитетов и регионов в другом часовом поясе.
Как поделилась одна из организаторов фестиваля, руководитель детского сада № 28 «Матрешка» Южно-Сахалинска Ольга Лукьянова, работа участников подразумевает командный подход. В каждой из команд может быть от 4 до 8 участников - не менее 2, но не более 4 как детей, так и взрослых - педагогов и родителей.
- С 9 по 17 марта участникам предстоит создать мультфильмы, используя любое имеющееся у них оборудование, в комфортных для них условиях. Формат фестиваля подразумевает дистанционный, очный и заочный форматы. 20 марта состоится закрытие, в рамках которого мы увидим итоговые работы, а также участники представят постеры о том, как они делали мультфильмы, - рассказала Ольга Лукьянова.
Все конкурсанты фестиваля «Невозможное - возможно» получат дипломы в номинациях и памятные подарки.
Мероприятие проходит при поддержке администрации Южно-Сахалинска, компании GS Group, ООО «Научные развлечения». Отметим, что в городе много одаренных и целеустремленных ребят, юных дарований поддерживают родители и педагоги. Для них проводятся различные мероприятия и конкурсы. В их числе - ежегодный муниципальный конкурс «Поющие острова», который уже перерос масштабы города. Также дети с ограниченными возможностями участвуют в мероприятиях проекта «Абилимпикс», других различных спортивных и творческих программах.
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