В городском парке Южно-Сахалинска открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта «Истории связующая нить» раз в квартал историческим архивом Сахалинской области проводится смена кино-фотовыставки в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. На этот раз посетителям представлен комплекс фото-кинодокументов на тему «Сельское хозяйство на Сахалине», охватывающий период с начала 50-х гг. ХХ в. по начало 00-х гг. XXI в, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском архиве.

Новая выставка состоит из 29 фотографий и 3 киносюжетов. Фото и киноматериалы расскажут посетителям о труде работников сельского хозяйства на полях, о развитии животноводства, науки и техники сельскохозяйственной отрасли на Сахалине. Чтобы посмотреть уникальные киносюжеты достаточно лишь отсканировать QR коды, представленные на уличных стендах.

Фотовыставка расположена вдоль аллеи парка со стороны Коммунистического проспекта и доступна всем желающим.