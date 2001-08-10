В Чехов-центре покажут премьеру для подростков и их родителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 марта в Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова состоится премьера спектакля для подростков и их родителей «Песочница с вайфаем в космосе». Эта история была написана драматургом Ириной Васьковской в соавторстве с Дарьей Уткиной. В 2021 году пьеса вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая ремарка» в номинации 12+. Отличительной особенностью текста является аутентичный молодежный язык, наполненный сетевым сленгом. Постановка осуществляется при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.
Над постановкой (параллельно с выпуском спектакля «Только для женщин» на большой сцене) работает главный режиссер Ростовского областного академического Молодежного театра Михаил Заец. Вместе с художником-постановщиком Алексеем Паненковым, сочинившим сценографию и костюмы, Михаил обживает Черный зал, где камерное пространство располагает к доверительной беседе о важном. Герои «Песочницы…» – школьники, их родители и учителя – говорят языком интернета и современной массовой культуры на самые сложные темы.
По словам режиссера, это будет формат для семейного спектакля, куда взрослые смогут приходить вместе со своими детьми-подростками. Пьеса адресована и юным зрителям, и более старшей публике: родителям, учителям, всем, кто неравнодушен к проблемам и мыслям подрастающего поколения.
«В этой пьесе никто никого не слышит. Даже от названия «Песочница с вайфаем в космосе» есть ощущение одиночества. Мы, взрослые, вроде и пытаемся участвовать в жизни детей, но все это получается формально. Кажется, что общение родителей с детьми происходит механически, как голосовой помощник «Алиса» говорит: текст есть, а интонации нет, голос неживой. Мне кажется, в этой пьесе все разговаривают друг с другом именно так. Мне хочется, чтобы на спектакль приходили учителя и школьники, родители и подростки, и диалог между ними возникал после просмотра», – считает режиссер-постановщик Михаил Заец.
Спектакль предлагает зрителю осмыслить ряд вопросов, актуальных не только для молодежи: смерть традиционных способов коммуникации, одиночество и разобщенность, поколенческая пропасть между отцами и детьми, растерянность перед миром – вроде бы стремительно меняющимся, но при этом неизменным в своих проблемах и вызовах.
В спектакле заняты артисты: Наталья Красилова, Илья Ловкин, Светлана Задвинская, Диана Атанова, Роман Болтаев, Константин Вогачев, Леонид Всеволодский, Сергей Усов, Илья Романов.
Подробнее о наличии билетов можно узнать в кассах театра по телефонам (4242) 42-52-62 / 30-62-42.
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