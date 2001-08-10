На Сахалине открылась Академия эстрады
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская филармония при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела открыла Академию эстрады для молодых талантов. С ее помощью молодые сахалинские и курильские артисты смогут пройти обучение и реализовать свой потенциал на областном и общероссийском уровне, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В первой встрече с авторами и композиторами островного региона с представителями Музыкальной академии Ларисы Долиной, которые будут обучать таланты, принял участие губернатор Валерий Лимаренко.
– Комфорт и качество жизни людей зависит не только от развития медицины, образования, жилищно-коммунальной сферы, но и культуры. И мы сегодня работаем над тем, чтобы ее уровень в Сахалинской области был достаточно высоким. Чтобы у нас проходили всероссийские мероприятия – выставки, концерты, музыкальные и театральные фестивали. Чтобы у жителей региона была возможность развивать свои таланты и учиться у признанных деятелей искусства. В этом нас поддержала Лариса Долина, и сегодня начала работу Академия эстрады для молодых талантов, – отметил Валерий Лимаренко.
Учреждение займется поиском, обучением и продюсированием молодых вокалистов, инструменталистов, композиторов, аранжировщиков, а также подготовкой высокопрофессиональных специалистов в области музыкальной культуры.
– Главная задача – дать возможность детям из нашего региона, местным талантливым исполнителям самореализоваться, раскрыть свой потенциал. Для этого мы предоставим все ресурсы, в том числе технические – студии звукозаписи, залы для занятий, необходимых педагогов и, конечно, концертные площадки, – прокомментировала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Представители Музыкальной академии Ларисы Долиной – старший преподаватель кафедры ЭДИ МГИК, soul-певица, участница телевизионного шоу «Голос» Юлия Шегай и джазовый вокалист, пианист, аранжировщик, руководитель вокал-бэнда SUNVOICE Сергей Архипов сегодня и завтра проводят мастер-классы для сахалинских авторов, певцов. В них примут участие около 120 человек, половина из которых вокалисты.
– Мы вышли из самолета и так ярко светило солнце, что я сразу вспомнил песню, которую я исполняю много лет, но ни разу не исполнял ее здесь – «Ну что тебе сказать про Сахалин, на острове нормальная погода». Я сегодня раскрою тему, почему вокалист должен быть музыкантом. Немного расскажу про подбор репертуара, чтобы раскрыть индивидуальность. Нам сейчас как никогда нужны новые имена, голоса и смыслы, – отметил приглашенный эксперт Сергей Архипов.
Завтра наставники Музыкальной академии Ларисы Долиной проведут очное прослушивание в сахалинскую группу Академии эстрады для дальнейшего обучения.
– Я с 4 лет стою на сцене, уходила в спорт, но вернулась в музыку. Учусь в Сахалинском колледже искусств на 3 курсе. Активно веду концертную деятельность. Недавно ездила на конкурс «Звезда», который скоро выйдет в эфир. Давно слежу за деятельность Музыкальной академии Ларисы Долиной, и окунуться с этим с головой здесь - это гигантский опыт. Настолько вдохновляет, что хочется дальше творить, выступать, дарить музыку, – поделилась вокалистка Кристина Шенеман.
По словам руководителя Сахалинской филармонии Ильи Александрова, учеников Академии эстрады ждет плотный график. Впереди серии мастер-классов и интенсивов по развитию вокальных данных, хореографии, подбору репертуара, актерскому мастерству. В июле начнется работа по созданию шоу программы для концерта, который состоится в августе в рамках Всероссийского форума «Острова». Также участников ждет череда концертов по районам области.
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