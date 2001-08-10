Сахалинский художник Сергей Васенкин отметит юбилей персональной выставкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка Сергея Васенкина «Берега вдохновения» будет открыта в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» с 3 марта по 16 апреля. Она приурочена сразу к двум знаковым датам в жизни художника. В 2023 году ему исполняется 60 лет, и ровно половину из них он профессионально занимается изобразительным искусством, рассказали ТИА "Острова" в музее.
В юбилейной выставке Сергей Васенкин представит более 70 работ. Самая ранняя из них написана десять лет назад, а последние были завершены совсем недавно. Так что значительная часть картин экспонируется впервые.
Прежде всего, вы увидите характерные для Сергея Васенкина морские пейзажи. Именно эта, то спокойная, то буйная стихия, особенно привлекает художника. На его картинах изображены не просто красивые места Сахалина. Каждая работа – это новое состояние и природы, и автора, а значит, и зрителя.
Вместе с этим Сергей Васенкин предстанет с новой стороны. Наряду с живописью специально к юбилею он подготовил серию графических работ. На трёх из них изображён Антон Чехов. А одна из картин написана под впечатлением от церемонии награждения цикла творческих конкурсов «Чеховиана» в 2022 году.
Ещё один сюрприз от автора – серия акварельных этюдов. Это по большей части натурные зарисовки, которые были сделаны буквально на одном дыхании. В экспозиции также представлены мольберт, кисти, краски и другие личные вещи художника.
Торжественное открытие выставки состоится 3 марта, в пятницу, в 16:00. Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
16:32 21 Февраля 32,5 года заключения на двоих получили жители Курильского района за убийство
- 15:26 21 Февраля На Сахалине и Курилах массово отметят День защитника Отечества
16:18 21 Февраля Юные изобретатели со всей области собрались на соревнованиях по робототехнике в Южно-Сахалинске
17:20 21 Февраля Итоги муниципальной олимпиады младших школьников подвели в Южно-Сахалинске
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?