Сахалинский художник Сергей Васенкин отметит юбилей персональной выставкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка Сергея Васенкина «Берега вдохновения» будет открыта в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» с 3 марта по 16 апреля. Она приурочена сразу к двум знаковым датам в жизни художника. В 2023 году ему исполняется 60 лет, и ровно половину из них он профессионально занимается изобразительным искусством, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В юбилейной выставке Сергей Васенкин представит более 70 работ. Самая ранняя из них написана десять лет назад, а последние были завершены совсем недавно. Так что значительная часть картин экспонируется впервые.

Прежде всего, вы увидите характерные для Сергея Васенкина морские пейзажи. Именно эта, то спокойная, то буйная стихия, особенно привлекает художника. На его картинах изображены не просто красивые места Сахалина. Каждая работа – это новое состояние и природы, и автора, а значит, и зрителя.

Вместе с этим Сергей Васенкин предстанет с новой стороны. Наряду с живописью специально к юбилею он подготовил серию графических работ. На трёх из них изображён Антон Чехов. А одна из картин написана под впечатлением от церемонии награждения цикла творческих конкурсов «Чеховиана» в 2022 году.

Ещё один сюрприз от автора – серия акварельных этюдов. Это по большей части натурные зарисовки, которые были сделаны буквально на одном дыхании. В экспозиции также представлены мольберт, кисти, краски и другие личные вещи художника.

Торжественное открытие выставки состоится 3 марта, в пятницу, в 16:00. Вход свободный.