Заслуженный артист России Александр Фисейский даст три разных концерта на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалин прилетает в эти выходные знаменитый органист страны - профессор Александр Фисейский - заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, солист Московской государственной филармонии и легенда органной музыки в России и за рубежом, педагог, организатор, исследователь и исполнитель, сольные концерты которого проходили в таких известных залах мира, как Собор Парижской Богоматери, Национальный собор в Вашингтоне, Церковь св. Троицы в Нью Йорке, Собор св. Стефана в Вене, Кёльнский собор, Вестминстерское аббатство и Собор св. Павла в Лондоне, Королевский колледж в Кембридже и Колледж королевы в Оксфорде.

Он сыграет в Соборе Святого Иакова на пр. Победы 26Б города Южно-Сахалинска три разных концерта:

В первом концерте под названием "Профессор Фисейский - Музыка Баха и Германии - Бах, Мендельсон, Брамс, Регер" в пятницу 3 марта в 19:00 сыграет шедевры Баха и немецких композиторов Мендельсона, Брамса и Регера.

В субботу 4 марта в 18:00 на концерте под названием "Профессор Фисейский - Музыка Баха и Франции - Бах, Франк и Мессиан" сыграет шедевры Баха и французских композиторов Франка и Мессиана.

Лучшие шедевры Баха будут звучать в концерте под названием "Профессор Фисейский - Только Бах" в воскресенье 5 марта в 15:00. Билеты на все концерты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 кроме воскресенья или за полчаса до концерта.

Концерты проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российской академии музыки им. Гнесиных, в рамках "Транссибирского органного марафона" и в рамках проекта "Великое искусство Гнесинцев".

Профессор Фисейский будет сопровождать все концерты своим художественным словом, которым погрузит своих слушателей в тайну и историю исполняемых органных шедевров.

Как исполнитель Александр Фисейский - единственный в мире музыкант, регулярно исполняющий все органные произведения Баха в России и за рубежом в цикле из 15 концертных программ. Александр Фисейский был занесён в Книгу рекордов планеты, поскольку стал единственным органистом в мире, который исполнил цикл из всех органных сочинений Баха в течение одного дня. Начав эту уникальную акцию, посвященную 250-летию со дня смерти И. С. Баха в 6:30 утра, российский музыкант завершил её в 1:30 ночи следующего дня, проведя за органом в Дюссельдорфе - родном городе Баха, практически без перерыва 19 часов!

Для Александра Фисейского Бах - гениальный "архитектор музыки", который создавал свою музыку так, чтобы каждая деталь в ней действовала на слушателя неповторимым способом - успокаивала, гармонизировала, исцеляла на души и теле, воодушевляла и так далее. В программе всех концертов имя великого мастера барокко стоит рядом с именами известных композиторов Германии и Франции неслучайно. Мендельсон заново открыл для современников наследие Баха, возродил величие органа. Говоря о Брамсе, достаточно вспомнить одну его цитату: "Если бы вся музыкальная литература - Бетховен, Шуберт, Шуман - исчезла, это было бы крайне печально, но если бы мы потеряли Баха - я был бы безутешен". Концерты посвящены и двум великим французским музыкантам, которым современная Франция обязана необычайно высоким уровнем органного искусства. Философская лирика Сезара Франка и визионерские опусы Оливье Мессиана будут звучать наряду с шедеврами главного героя концертов - Иоганна Себастьяна Баха.

Имя профессора Фисейского имеет огромный международный авторитет среди российских и зарубежных органистов. В музыкальном мире его воспринимают не только как выдающегося специалиста в области органного творчества И. С. Баха, но и как ведущего эксперта по органной культуре России. Он единственный среди органистов России, удостоенный чести быть приглашенным на съезд Американской гильдии органистов (Чикаго, 2006), где он провёл семинар по русской органной музыке для более чем двух тысяч американских коллег, и на "Лондонский Органный День" (Лондон, 1999), где аналогичный семинар был проведён им для более чем четырехсот органистов Великобритании. Профессор Фисейский ведет и организует разные семинары и мастер-классы по русской музыке в зарубежных вузах, записал компакт-диски "200 лет русской органной музыки", является составителем и редактором трёхтомных изданий "Органная музыка в России" в издательстве Bärenreiter (Германия).

Профессор Фисейский выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира, принимает участие в работе жюри органных конкурсов в Канаде, Великобритании, Германии и России, является постоянным участником престижных музыкальных фестивалей ("Пражская весна", "Киссингенское лето", "Русская зима", "Московские звёзды") и крупнейших органных форумов (Гамбург и Токио, Вена и Вашингтон, Варшава и Эдинбург, Париж и Лондон). Его творчество представлено более чем в 30 странах мира.

Всех любителей органной музыки сердечно приглашаем послушать бессмертного Баха и других представителей немецкой и французской органной музыки в исполнении выдающегося Мастера нашей страны - профессора Александра Фисейского - одного из наиболее ярких представителей современной российской органной школы, основателя и руководителя органного класса в РАМ им. Гнесиных, возглавляющего Кафедру органа и клавесина, официального представителя Британского Королевского колледжа органистов в странах Восточной Европы, президента Центра органного искусства имени В. Ф. Одоевского, почётного члена ряда зарубежных музыкальных обществ.

Александр Фисейский завершил образование в Московской консерватории у блистательных педагогов В. Горностаевой (фортепиано) и Л. Ройзмана (орган). Он выступал со многими именитыми оркестрами, солистами и певцами. Партнёрами музыканта были В. Гергиев, В. Федосеев, М. Янсонс, В. Минин, Е. Образцова, М. Федотов, А. Князев, А. Уткин, Э. Хаупт, М. Хёфс, Х. Альбрехт.

Его исполнительское искусство было представлено более чем в 30 странах мира.

Органист участвовал в крупнейших музыкальных фестивалях, записал свыше 40 грампластинок и компакт-дисков на исторических и современных органах, осуществил премьеры сочинений современных авторов Б. Чайковского, Р. Щедрина, О. Галахова, М. Коллонтая, В. Рябова, Э. Опица, В. Эрбахера, М. Вайса, М. Кройца и других.

В концертном сезоне 2021-2022 гг. сольные концерты российского органиста с успехом прошли в музыкальных центрах Австрии, Германии и России.

Значительные события исполнительской карьеры Александра Фисейского связаны с именем И. С. Баха. Этому композитору он посвятил свой первый сольный концерт. Неоднократно исполнял цикл из всех органных сочинений Баха в городах России и бывшего СССР. 250-летие со дня смерти Баха в 2000 году А. Фисейский отметил уникальными сериями концертов, четыре раза исполнив все органные произведения великого немецкого композитора на его родине. Причем в Дюссельдорфе этот цикл был исполнен Александром Фисейским в течение одного дня без перерыва 19 часов! Компакт-диски с записью фрагментов дюссельдорфского "органного марафона" изданы немецкой фирмой Griola. Александр Фисейский был занесен в Книгу рекордов планеты (Российский аналог Книги рекордов Гиннеса). В сезонах 2021-2024 гг. А. Фисейский исполняет цикл "Все органные сочинения И. С. Баха" (15 программ) в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

Активную концертную деятельность Александр Фисейский совмещает с педагогической работой как ведущий кафедры органа и клавесина в Российской академии музыки им. Гнесиных. Он проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира (в Лондоне, Вене, Гамбурге, Балтиморе), принимает участие в работе жюри органных конкурсов в Канаде, Великобритании, Германии, Польше и России.

Музыкант явился инициатором и вдохновителем Международных фестивалей органной музыки в нашей стране. С 2005 по 2020 год он проводил в Концертном зале им. П. И. Чайковского фестиваль "Девять веков органа" с участием ведущих зарубежных солистов; с 2006 года в РАМ имени Гнесиных проводит ежегодный Международный симпозиум "Орган в XXI веке", Международный фестиваль "Музыкальное приношение И. С. Баху", Международный конкурс органистов им. В. Ф. Одоевского, Международный конкурс органистов им. Л. И. Ройзмана и Международный конкурс клавесинистов им. А. Е. Майкапара. В 2019 году по инициативе А. Фисейского был учреждён ежегодный Всероссийский День Органа.

Важнейшей частью просветительской деятельности А. Фисейского является пропаганда национального органного наследия. Это - семинары и мастер-классы по русской музыке в зарубежных вузах.

Александр Фисейский пользуется огромным авторитетом среди российских и зарубежных органистов. Он избирался вице-президентом Ассоциации органистов СССР (1987-1991), Президентом Ассоциации органистов и органных мастеров Москвы (1988-1994).

А. В. Фисейский - инициатор и вдохновитель международных фестивалей органной музыки в нашей стране, признанный авторитет в вопросах установки и эксплуатации органов. С 2005 по 2020 год под его руководством в Концертном зале им. П. И. Чайковского проходил Международный фестиваль "Девять веков органа" с участием ведущих зарубежных солистов. В 2018 году под его руководством было осуществлено строительство органа фирмы "Флойгельс" (Германия) в Концертном зале имени С. В. Рахманинова Филармонии-2. Такой же орган построили его специалисты и у нас на Сахалине в Соборе Святого Иакова.

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