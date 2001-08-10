Сахалинцам рассказали о ювелирном этикете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекция, посвященная истории украшений и некоторым правилам этикета, прошла 17 февраля. Слушателями стали участники народного университета "Золотая осень" Сахалинского регионального отделения общественной организации общества "Знание", рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Специалист СахОУНБ Светлана Будич предложила гостям поделиться стилистическими приемами ношения жемчужных бус. Кроме того, она рассказала присутствующим об истории украшений с древних времен до сегодняшних дней.
- Главное в украшениях - не они сами, а чувства, которые мы испытываем в связи с ними, - поделилась спикер.
Помимо прочего, слушатели узнали, что во время викторианской эпохи пошла мода на траурные украшения, украшения из волос, зубов, таксидермические изделия. Отдельным блоком коснулись современных "умных" украшений - брошей для коррекции осанки, колец и браслетов для получения уведомлений о входящих звонках и сообщениях.
В блоке по теме ювелирного этикета участникам встречи было рассказано, сколько украшений можно надеть женщине, сколько позволено мужчинам. Также слушатели узнали, какие металлы лучше не смешивать, если это не является задумкой ювелира. Спикер призвала всегда задействовать здравый смысл при выборе украшений для того или иного случая.
В завершение лекции, присутствующим было предложено ознакомиться с различными образцами украшений из собственной коллекции Светланы Будич.
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