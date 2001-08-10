Волонтеры «Родника» провели экоуроки в честь дня китов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15-16 февраля участники клуба «Волонтерская волна Эко» экоцентра «Родник» провели экологические уроки для более 70 учащихся начальных классов школы №23 и гимназии №3 Южно-Сахалинска. Волонтеры в интерактивной форме рассказали о китах, а школьники поделились идеями, чем можно помочь морским млекопитающим.

19 февраля – Всемирный день китов и защиты морских млекопитающих. Цель дня – привлечение внимания общественности и власти к вопросам защиты этих уникальных животных и морских млекопитающих в целом. В наше время морским животным угрожает не только промысел, но и мусор в океанах, изменения климата.

Продолжение ежегодной акции состоится 18 февраля. В субботу, в 14:00 волонтеры «Родника» приглашают желающих на конкурс снежных фигур. Место проведения: городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, около Нижнего озера, угол улиц Комсомольской и Сахалинской.

Участниками могут стать индивидуальные желающие и команды – школьные, семейные, дружеские. Для создания снежных фигур китов, тюленей, дельфинов и других морских млекопитающих понадобятся лопаты, ведра, другие дополнительные материалы (в зависимости от задумки). Организаторы призывают использовать только те материалы для оформления, которые не загрязняют окружающую среду. Лопаты и ведра будут выдаваться на месте, но их количество ограничено. Желательно одеться тепло, взять запасные рукавицы, термос с чаем, прихватить фантазию и хорошее настроение.

В прошлом году конкурс успешно прошел в заочном формате, в нем приняли участие не только жители Сахалинской области, но и других регионов России. Поэтому мы продолжаем традицию и до 20 февраля ждем фотографии снежных фигур морских млекопитающих, созданных во дворе, в лесу, на берегу реки и т.п.

Фотографии скульптур необходимо разместить в посте или истории ВКонтакте с упоминанием @sakhrodnik или выслать на электронную почту [email protected].

Авторы лучших работ получат в награду призы и дипломы. Критерии оценки: соответствие теме, оригинальность, аккуратность, экологичность и сопровождающий рассказ-защита работы.

В помощь педагогам, которые желают провести «классный час» на тему праздника, на сайте «Родника» собраны разные варианты заданий.