Волонтеры «Родника» провели экоуроки в честь дня китов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15-16 февраля участники клуба «Волонтерская волна Эко» экоцентра «Родник» провели экологические уроки для более 70 учащихся начальных классов школы №23 и гимназии №3 Южно-Сахалинска. Волонтеры в интерактивной форме рассказали о китах, а школьники поделились идеями, чем можно помочь морским млекопитающим.
19 февраля – Всемирный день китов и защиты морских млекопитающих. Цель дня – привлечение внимания общественности и власти к вопросам защиты этих уникальных животных и морских млекопитающих в целом. В наше время морским животным угрожает не только промысел, но и мусор в океанах, изменения климата.
Продолжение ежегодной акции состоится 18 февраля. В субботу, в 14:00 волонтеры «Родника» приглашают желающих на конкурс снежных фигур. Место проведения: городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, около Нижнего озера, угол улиц Комсомольской и Сахалинской.
Участниками могут стать индивидуальные желающие и команды – школьные, семейные, дружеские. Для создания снежных фигур китов, тюленей, дельфинов и других морских млекопитающих понадобятся лопаты, ведра, другие дополнительные материалы (в зависимости от задумки). Организаторы призывают использовать только те материалы для оформления, которые не загрязняют окружающую среду. Лопаты и ведра будут выдаваться на месте, но их количество ограничено. Желательно одеться тепло, взять запасные рукавицы, термос с чаем, прихватить фантазию и хорошее настроение.
В прошлом году конкурс успешно прошел в заочном формате, в нем приняли участие не только жители Сахалинской области, но и других регионов России. Поэтому мы продолжаем традицию и до 20 февраля ждем фотографии снежных фигур морских млекопитающих, созданных во дворе, в лесу, на берегу реки и т.п.
Фотографии скульптур необходимо разместить в посте или истории ВКонтакте с упоминанием @sakhrodnik или выслать на электронную почту [email protected].
Авторы лучших работ получат в награду призы и дипломы. Критерии оценки: соответствие теме, оригинальность, аккуратность, экологичность и сопровождающий рассказ-защита работы.
В помощь педагогам, которые желают провести «классный час» на тему праздника, на сайте «Родника» собраны разные варианты заданий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:08 Сегодня Проблемы сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья оперативно решаются
09:37 Сегодня Холмские партийцы проверили доступность социальных объектов
10:18 Сегодня Сивучи впервые вышли на берег вблизи Южно-Курильска
- 10:46 Сегодня Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
13:12 10 Февраля Сергей Надсадин проинспектировал строительство нового автобусного парка
14:21 10 Февраля В Амурской области бывшему мэру вынесен приговор за незаконное предпринимательство
16:45 10 Февраля В Южно-Сахалинске приготовили эскиз чучела на масленицу
19:21 10 Февраля Переселенцы из аварийного жилья в Поронайске осмотрели свои будущие квартиры
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?