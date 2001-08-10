В Чехов-центре подвели итоги 2022 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова прошло ежегодное отчетное собрание коллектива, на котором итоги работы за 2022 год подвела директор учреждения Татьяна Корнеева.

На сегодняшний день в театре трудятся 188 человек. Труппу в прошлом году пополнили молодые артисты Диана Атанова, Илья Ловкин и Алексей Солдатов. Также у Чехов-центра появился музыкальный руководитель. На эту должность была приглашена профессиональный хормейстер и дирижер из Санкт-Петербурга Александра Чопик.

Чехов-центр за год показал 267 спектаклей, которые посмотрели более 64 тысячи зрителей. 2022 год подарил зрителям 8 премьерных постановок: спектакль «Остров. Пересказ» по роману Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ» (реж. Даниил Романов), пластический спектакль «Шекспир. Сон» (реж. Маргарита Красных), драматический хорал «Горка» (реж. Марфа Горвиц), постановку для школьников «Басни Крылова» (реж. Александр Агеев), спектакль для всей семьи «Летучий корабль» (реж. Андрей Сидельников), театральный капустник для взрослых «Забавная история, или Две невесты для Ивана» (реж. Александр Агеев), драма «Записки сумасшедшего» (реж. Роман Кочержевский) и фэнтези-мюзикл «Алые паруса» (реж. Сусанна Цирюк).

Год был богат на фестивальные поездки. Спектакль «Остров. Пересказ» был показан в Благовещенске на I театральном фестивале «Территория детства» и завоевал специальный приз жюри «За оригинальный способ работы с литературным материалом». «Атилла» (реж. Петр Шерешевский) был представлен во Хабаровске на III фестивале театров Дальнего Востока. Постановка «Кроткая» (реж. Александр Агеев) была приглашена на ХХVI Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского в Великий Новгород. Приз дирекции фестиваля завоевал иммерсивный спектакль в автобусе «Вторник короткий день» (реж. Александр Созонов) на XXXII Международном театральном фестивале «Балтийский дом».

Спектакль «Атилла» номинирован на российскую национальную театральную премию «Золотая Маска», а художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев удостоен номинации за главную мужскую роль в этой постановке. «Горка» вошла в long-list (список самых заметных постановок сезона 2021-2022) по мнению золотомасочных экспертов

Чехов-центр гастролировал по Сахалинской области. Были показаны спектакли в Углегорске, Долинске, Томари, Корсакове, Холмске, Санаторном, Тымовском, Мгачи, Кировском, Смирных, Александровске-Сахалинском, Аниве и других населенных пунктах острова. Всего на гастрольных выездах было проведено 50 мероприятия (спектакли, концерты, мастер-классы, квесты и др).

В 2022 году в Сахалинском Международном театральном центре им. А. П. Чехова состоялась режиссерская лаборатория «Все просахалинено». Этот проект был приурочен к празднованию 75-летия Сахалинской области. Он был реализован при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, министерства образования, а также при грантовой поддержке компании ООО «Сахалинская Энергия». Pre-программа лаборатории включала в себя разработку и показ эскиза детского спектакля «Брусничный колокольчик» по одноименной сказке островной писательницы Елены Намаконовой. На основе этого материала актрисы Чехов-центра Татьяна Максимова и Елена Денисова познакомили с лабораторным методом детей из четырех МО региона.

Сама режиссерская лаборатория прошла по классической схеме: за три дня трем режиссерам из трех городов России (Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск) вместе с профессиональными артистами Чехов-центра предстояло поставить три эскиза спектаклей и представить их на суд зрителей и приглашенных театральных критиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока. По итогам зрительского голосования победила постановка Александра Агеева по пьесе «Отжарщики» Владимира Семенчика. Еще один эскиз «Человека Ых-мифа» режиссера Никиты Новикова будет доведен до спектакля благодаря гранту «Поддержка молодой режиссуры» в рамках программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Постановка спектакля будет реализована осенью 2023 года.